Zu wenig, zu dünnes Haar? Pssst…da haben wir ein Geheimnis parat, das kleine bis größere Mankos im Handumdrehen behebt: Die Kollektion Stimulate der GFH, bekannt für Hairdesign von elegant-klassisch bis mutig-modern, überrascht mit einer neuen, umfangreichen und top-aktuellen Kollektion von Haarteilen, den Stimulate Hair Topper. Die Volumizer in verschiedenen Haarqualitäten und attraktiven Farbnuancen bieten das optimale Plus für die gewünschte Fülle.



Die insgesamt 17 Stimulate Hair Topper, jeweils benannt nach berühmten Künstlern, gibt es in vielerlei Formen, Haarlängen und Styles sowie in einer breiten Palette aktueller Farben, darunter allein sieben Grautöne. Die Abteilung Synthetikhaar ergänzen die zwei Modelle Munch und Warhol aus High Heat Fiber. Drei Hair Pieces – Angelo, Gaudi und Miro - sind aus Future Hair geknüpft, dem Mix aus Echthaar und Synthetikfasern. Die Mischung ist hitzebeständig und lässt sich deshalb mit Föhn, Glätteisen oder Lockenstab umformen. Die Linie an Echthaar-Modellen krönt Nolde, der erste und einzige Volumizer aus europäischem Haar.



Modische Optik und Qualität



Die Stimulate Hair Topper bestechen aber nicht nur durch ihre modische Vielfalt und Trendorientierung, besonders in Sachen Verarbeitung und Haarqualität sucht die Serie ihresgleichen. Je weicher, langlebiger und unauffällig der Unterbau eines Haarteils, die s.g. Montur ist, desto hochwertiger und teurer ist das Zweithaar. Auch die transparente ‚Lace-Front‘, die einen natürlichen, unsichtbaren Ansatz an Stirn und Seiten garantiert, gehört bei hochwertigem Haarersatz schon fast zum Standard. Der letzte Punkt ist die Art der Befestigung der Haare an der Montur: Sind die Haare verknotet, vernäht oder einzeln eingestochen? Die Hair Topper der Stimulate Kollektion mit teilweise 100% handgeknüpften Tressen und bedürfnisorientierten Haarqualitäten lassen keine Wünsche offen.



Haarintegration im Detail – Fragen & Antworten



Was ist eine Haarintegration?

Eine Integration ist ein Haarteil, das den Haarverlust an der betroffenen Stelle kaschiert und sich unsichtbar mit den restlichen eigenen Haaren verbinden lässt.



Für wen ist eine Haarintegration das Richtige?

Wenn Volumen und Haarmenge etwa am Oberkopf so wenig geworden sind, dass eine kaschierende Frisur nicht mehr hilft, aber die restlichen Haare normal wachsen und nicht vom Haarverlust betroffen sind, ist ein Haarteil die optimale Lösung.



Welche Arten der Haarintegration gibt es?

Die Formen sind so individuell wie die Probleme der Trägerin. Sie reichen von kleinen Haarteilen für Pony oder Scheitel bis zu Teilen, die den ganzen Oberkopf auffüllen. Bei den Befestigungstechniken hat Frau die Wahl zwischen ‚permanent‘ oder ‚sometimes‘. Wer sein Haarteil immer tragen möchte und auch beim Sport oder Schlafen nicht abnehmen will, der sollte auf permanente Befestigungsmöglichkeiten zurückgreifen. Wer nur bei bestimmten Anlässen auf die Extraportion Volumen nicht verzichten will, für den sind abnehmbare Varianten mit Clips das Richtige.



Permanent - wie lange ist das?

Je nach individuellen Gegebenheiten und Beanspruchung kann permanent getragener Haarersatz zwischen drei bis ungefähr fünf Wochen auf dem Kopf bleiben.



Schadet die Befestigung den Eigenhaaren?

Nein, das eigene Haar wird ausgesprochen schonend ergänzt. Unter den Haarteilen kann das eigene Haar ungehindert wachsen.



Können die Haare der Haarintegrationen wie gewohnt gestylt werden?

Ja, nach dem individuellen Einschneiden durch den Zweithaarprofi kann Frau ihre Haare zu vielen unterschiedlichen Frisuren stylen.



Wie lange hält das Haarteil?

Das hängt davon ab, wie oft das Haarteil getragen, wie stark bzw. wenig es strapaziert und wie fachgerecht es gepflegt wird. Eine permanente Haarintegration muss alle vier bis fünf Wochen abgenommen und neu befestigt werden, da das eigene Haar ja weiterwächst. In dieser Frequenz wird das Haarteil gewaschen und ggfs ‚refrescht‘. Unter diesen Voraussetzungen sollte ein gutes Haarteil zwischen acht und zehn Monaten halten.



Was muss ich bei der Pflege & Handhabung beachten?

Spezialprodukte zur Pflege und Reinigung der Kopfhaut und des Zweithaarteils sind für ein langes ‚Leben‘ des Haarersatzes unverzichtbar. Die Trägerin sollte die von der GFH bereitgestellten, speziell geeigneten Produkte im Idealfall bereits beim Kauf erhalten.

