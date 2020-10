Die Anforderungen an Wissen und Können in der Zweithaar-Branche machen auch in den schwierigen Zeiten der Covid-19-Pandemie keine Pause. Im Gegenteil: Die verschärften Herausforderungen führen noch einmal mehr dazu, dass sich in Sachen Kompetenz die Spreu vom Weizen trennt. Deshalb unterstützt die GFH Academy auch 2021 wieder ihre Zweithaar-Partner mit neuen Erfahrungen, angesagten Trends und interessanten Produkten. In den Seminaren vermitteln die erfahrenen GFH-Mitarbeiterinnen den Teilnehmer*innen in kleinen Gruppen von maximal 15 Personen die aktuellsten Erkenntnisse und demonstrieren detailliert und nachvollziehbar am Übungskopf die entsprechenden Techniken. Ein Zertifikat bestätigt jeweils die Teilnahme. Die Seminare sind vom BVZ anerkannt und können als Bausteine für die Weiterbildung zur Geprüften Fachkraft für Zweithaar genutzt werden.



Alle Seminare finden im Hotel Mercure in Fürth statt, das auch für die Übernachtung genutzt werden kann. Die GFH hat sich davon überzeugt, dass die Hotelleitung die vorgeschriebenen Hygiene-Maßnahmen zum Schutz vor Corvid-19-Erkrankungen lückenlos umsetzt. Dasselbe gilt selbstverständlich auch innerhalb der Seminar-Räume. Alle Teilnehmer*innen werden gebeten, die Maskenpflicht zu beachten.



Die Fachseminare 2021:



Haarintegrations-Seminar

Theorie und Praxis für alle Fragen zur Volumen-Optimierung

Jeweils 2 Tage: 03.+04.05. und 04.+05.10.2021



Perücken-Seminar

Alles über Synthetik – und Echthaar, Unterschiede der Monturen, Pflege, Verkaufs- und Abrechnungsfragen mit den Krankenkassen

Jeweils 2 Tage: 08.+09.02. und 20.+21.09.2021



Toupet-Seminar

Informationen zu den Unterbau-Materialien, zu Abdruck, Vollverklebung, Sonderanfertigungen u.v.m.

Jeweils 2 Tage: 01.+02.03. und 08.+09.11.2021



ContactSkin Bonding-Seminar

Einweisung Schritt für Schritt in die Bonding-Methode für ContactSkin for men und for women

Jeweils 1 Tag: 22.02., 14.06. und 18.10.2021



Special Tools

Workshop für Befestigungen aller Art und Spezialwissen für Sonderanfertigungen

Jeweils 1 Tag: 18.01. und 13.09.2021



Neu: Hairweaving

Workshop zum Erlernen der etablierten, sehr erfolgreichen Befestigungsart ohne Kleber und Chemie

Jeweils 1 Tag: 15.03. und 25.10.2021



Alle Infos, Kosten und Anmeldung: Tel. 0049-(0)911-9749230 + info@gfh-hair.de. Bei Buchungen von mindestens zwei Seminaren gewährt die GFH einen Rabatt von 10 Prozent. Begleitpersonen können zum ermäßigten Preis teilnehmen.

