Die Gesellschaft für Haarästhetik mbH (GFH) in Fürth hat sich in den 25 Jahren seit ihrer Gründung 1991 zum absoluten Spezialisten für modernen und innovativen Haarersatz entwickelt. Die breite Angebotspalette von Perücken und Toupets in Echthaar oder hochwertigen Kunstfasern, Haarverdichtung sowie Haarintegration über vielfältige Befestigungs-Systeme bis hin zu den dafür benötigten Arbeitsmaterialien und Schulungen bietet umfassend Lösungen bei allen Problemen mit Haarausfall sowie bei teilweisem oder totalem Haarverlust.



Die GFH-Labels Wellness, Superionix sowie Stimulate für Perücken sowie Haarteile, ContactSkin für ein innovatives Haarhaut-Haftsystem für Sie und Ihn, Top Secret für den Herrn, Activ Headwear mit Turbanen, Tüchern und Caps für Patienten mit Haarverlust sowie Activ Haarpflege-Produkte – allesamt eingetragene Marken – bürgen für Kompetenz. Denn GFH-Inhaberin und Geschäftsführerin Cornelia Hoffmeister-Gizzi legt Wert auf ausgezeichnete Qualität bei Produkten und Verarbeitung, höchsten Tragekomfort und beste Hautverträglichkeit. Auf jeden Kopf genau abgestimmte Lösungen, Maßarbeit und Sonderanfertigungen überzeugen Kunden und Patienten. Dabei setzt die GFH-Chefin auf die Partnerschaft mit rund 1 300 Zweithaar-Studios in fast allen europäischen Ländern. Dort bei den ausgewiesenen Zweithaar-Beratern findet sich die Sachkenntnis und das Einfühlungsvermögen, das unabdingbar ist für den Erfolg des gesamten Sortiments.



Als förderndes Mitglied im Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten e.V. (BVZ) und im Verband der deutschen Zweithaar Industrie (VDZH) engagiert sich die GFH seit deren Gründung für die Belange der Branche. Sie unterstützt zahlreiche Organisationen und Selbsthilfegruppen für Krebs-Patienten und von Alopezie Betroffene. Darüber hinaus engagiert sie sich aktiv als Co-Partner im DKMS life-Haarprogramm für Krebspatientinnen, das betroffenen Frauen wieder Selbstwertgefühl und Lebensfreude vermitteln will. In Seminaren zu den verschiedensten Themen bildet die GFH auch selbst Zweithaar-Berater aus und fort.



