WOINEMER HAUSBRAUEREI: Mobile und stationäre Kasse, Küchenmonitoring, Gutschein-Verwaltung und Tischreservierung!

Traditionelle Braukunst mit saisonalen Bierprodukten stehen in der Woinemer Hausbrauerei ebenso im Fokus wie der hauseigene Gin und die frische regionale Küche.



Digitale Bons sowie schnelles und sicheres Bonieren am Gast.



Das Betreiberehepaar Jochen und Christiane Hardt setzen nun bereits in 2. Kassengeneration auf die mobilen Profigeräte von Orderman, erworben über den Gewinnblick-Partner THK-Kassen in Mannheim.



Sieben Orderman 7+ Geräte sorgen für einen reibungslosen Ablauf bei der Gastbestellung, egal ob im Biergarten, in der Schänke, im Restaurant oder im Veranstaltungskeller.



„Das gesamte Bedienpersonal ist mit der neuen Funktionsweise und einfachen Handhabung der Orderman Handhelds einfach nur glücklich“, so das Feedback von Frau Hardt.



Struktur für die Küche und mehr Effizienz, durch das Küchenmonitoring.



Die Bestellprozesse sind durch ein digitales Küchenmonitoring stets fest im Griff. Ein stetiger Überblick über Menüs, die exakte Gangsteuerung sowie das Anzeigen von kumulierten Summen, wie beispielsweise dem „Brauer Schnitzel“, sind auch in Stressmomenten kein Problem.



Noch mehr Service für den Kunden, ohne Aufwand und mit voller Kostenkontrolle.



Ein weiteres Highlight in der Woinemer Hausbrauerei ist die Gutschein-Verwaltung. Damit ergibt sich eine exakte Auflistung aller verkauften, bereits eingelösten und im Umlauf befindlichen Gutscheine. Der Verkauf inkl. Einlösung der Gutscheine wird ermöglicht - mit den Produkten von Orderman sogar direkt am Gast.



Mit dem Cockpit, ist alles im Blick.



Abgerundet wird das Kassensystem durch die benutzerfreundliche Back-Office-Lösung. Kennzahlen sind durch die Cockpitsteuerung für das Betreiberpaar überall einsehbar. Das Erstellen neuer Speise- und Getränkekarten ist dank der übersichtlichen Stammdatenstruktur ein Kinderspiel.



Seit neuestem können Gäste übrigens auch mit der Woinemer Hausbrauerei-Karte effektiv und schnell bargeldlos zahlen.



Reibungsloses Arbeiten. Problemloses Bedienen.



Das Kassensystem mit der Software Amadeus360 ist an allen wichtigen Unternehmensschnittpunkten im Einsatz:



Service

- Stationäre Touch-Kasse Columbus800 von Orderman

- Mobile Einheiten Orderman 7+



Küche



- Küchenmonitoring



Back-Office



- Gutschein-Verwaltung

- Tischreservierung

- DATEV Schnittstelle



Sehen, was wirklich zählt.



