Ausgezeichnete Erlebnisse: GetYourGuide Awards kürt die 99 besten Reiseerlebnisse weltweit

Ob unvergesslicher Adrenalinkick, leckerstes Foodie-Erlebnis oder spannendster Gruppenausflug: GetYourGuide, die führende Buchungsplattform für Reiseerlebnisse, zeichnet mit den jährlich verliehenen GetYourGuide Awards die besten Touren und Aktivitäten weltweit aus. Die insgesamt 99 Gewinner in neun Kategorien wurden von einer Jury auf Basis von hunderten Einreichungen von GetYourGuide Destinations-Experten ausgewählt und prämiert. Sieben der besten Reiseaktivitäten 2019 finden sich auch im deutschsprachigen Raum wieder: darunter die Semperoper in Dresden, der Zentralfriedhof von Wien und der Schweizer Titlis Berg. Neu seit diesem Jahr ist die Kategorie Fan Choice, bei der Reisende aus der ganzen Welt für ihre Favoriten-Tour abstimmen konnten. Zu den Fan-Choice-Gewinnern zählen beispielsweise der Instagram-Walk auf Bali und die Kleingruppentour zum Sonnenaufgang in Angkor Wat. Einen Überblick zu allen ausgezeichneten Reiseerlebnissen gibt es unter getyourguide.com/awards.



Seit 2018 prämiert die weltweit aktive Buchungsplattform GetYourGuide die besten Reise–erlebnisse. Zu den neun Kategorien in diesem Jahr zählen: Best Adrenaline Rush, Best Authentic Experience, Best Food and Drink Tours, Best Newbies, Best Tour Guide, Best Tours for Groups, Best Tours on Two Feet, Best Water Adventures und Fan Choice. Um die Gewinner zu ermitteln, haben die GetYourGuide Destinations-Experten die besten und einzigartigsten Produkte in ihren Märkten nominiert. Eine Jury beurteilte alle nominierten Touren unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien wie Rezensionen, Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Besonderheiten der Aktivitäten. Es wurden GetYourGuide-Touren ausgewertet, die zwischen dem 6. September 2018 und dem 6. September 2019 gebucht wurden.



Johannes Reck, CEO von GetYourGuide zu den Awards: „Mit GetYourGuide finden und buchen Reisende auf der ganzen Welt unvergessliche Aktivitäten und Touren. Die 99 Gewinner der diesjährigen Awards sind die Créme de la Créme der mehr als 50.000 Aktivitäten auf unserer Plattform. Wir freuen uns, unseren Kunden so viele großartige Aktivitäten anbieten zu können und gratulieren den Gewinnern herzlich.”



BESONDERE ERLEBNISSE IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

Auch Touren in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen im internationalen Vergleich hoch im Kurs. So beweist sich Deutschland bei den diesjährigen Awards als besonders fußgängerfreundlich. Gewinner in Kategorie Best Tours on Two Feet stammen aus Hamburg und Dresden, dort wurden besonders viele Kilometer per Fuß zurückgelegt. Auch zwei der Gewinner-Touren aus der Kategorie Best Authentic Experiences finden sich in Deutschland und Österreich: Die Rundfahrt auf der Mosel mit Informationen zum malerischen Städtchen Cochem steht dabei im Kontrast zur Führung über den Wiener Zentralfriedhof. Die Schweiz kann dieses Jahr in Sachen Spannung punkten: Das Tandem-Paragliding in Interlaken gewinnt in der Kategorie Best Adrenalin Rush. Mit einem weiteren Sieg in der Kategorie Best Tour Guide zeigt sich die Schweiz besonders gastfreundlich. Die deutschsprachigen Gewinner im Überblick:



Deutschland

Best Tour on Two Feet

● Ab Berlin: Halbtagesausflug zur Gedenkstätte Sachsenhausen

● Kombiticket Dresden: Führung Semperoper & Altstadt

● Hamburg: Reeperbahn-Tour auf den Spuren von Olivia



Best Authentic Experiences

● Cochem: Panorama-Bootsfahrt auf der Mosel



Österreich

Best Authentic Experiences

● Wien: Zentralfriedhof – Stadt der Toten



Schweiz

Best Tour Guides

● Ab Zürich: Tagesausflug Titlis – Ewiger Schnee & Gletscher



Best Adrenaline Rush

● Ab Interlaken: Paragliding-Tandemflug



GETYOURGUIDE AWARDS ALS TRENDBAROMETER 2020

Der Trend geht hin zu ausgefallenen, besonderen Erlebnissen, die über bloßes Sightseeing hinausgehen: Bei den Gewinner-Touren mit absoluten Top-Ratings finden sich beispielsweise eine ganztägige Instagram-Abenteuertour durch Bangkok, eine Piratenkreuzfahrt mit Schnorchel-Schatzsuche in Mexiko oder eine kulturelle Führung mit einem Local Guide auf Maui, Hawaii. Nach einer aktuellen Umfrage von GetYourGuide sind die Deutschen aber auch gerne im eigenen Land unterwegs: So zählen Orte und Regionen innerhalb Deutschlands zu den Top-Reisezielen für das Jahr 2020, gefolgt von Spanien und Italien. Zu den beliebtesten Städten der Deutschen zählen weiter Berlin, Paris und London. Die vollständige Gewinnerliste der GetYourGuide Awards kann hier eingesehen werden.



