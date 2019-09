Pressemitteilung BoxID: 767415 (Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) gemeinnützige GmbH)

Kinder spielen für Kinder

FC Öhningen/Gaienhofen spendet Erlös aus Benefizturnier an das Hegau-Jugendwerk

Unter dem Motto „Kinder spielen für Kinder“ veranstaltete auch in diesem der FC Öhningen-Gaienhofen am letzten Juniwochenende sein beliebtes Jugend-Benefizturnier. Rund 20 Jugendmannschaften aus dem Schwarzwald, der Schweiz und dem Bodenseeraum kickten zwei Tage lang für den guten Zweck. Auch in diesem Jahr ging der Reinerlös aus Eintrittsgeldern sowie Getränke- und Würstchenverkauf als Spende an das Hegau-Jugendwerk. Die Vertreter des FC Öhningen (v.l.n.r.) Jürgen Salamon, zweiter Vorstand, Denis Wiedenbach, Vorstand Finanzen, und Schriftführer Felix Schmid freuten sich sichtlich, nun die Spende über 1500 Euro an Dr. Andreas Weidmann, Ärztlicher Direktor des Hegau-Jugendwerks, und Verwaltungsdirektorin Barbara Martetschläger übergeben zu können. Im Jugendwerk wird das Geld im Rahmen von Projekten direkt zum Wohle der Rehabilitanden eingesetzt. Bild: Rathje

