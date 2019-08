Pressemitteilung BoxID: 762062 (Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) gemeinnützige GmbH)

Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Sommer erleichtern

Erfolgreicher Start der betrieblichen Kinderferienbetreuung von Horsch Leeb und gfi in Landau

In den langen Sommerferien ist es für viele Eltern schwierig, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Gerade Alleinerziehende haben Probleme, die Kinderbetreuung zu organisieren, wenn Krippe, Kindergarten oder Hort geschlossen sind, weil der eigene Urlaub nicht reicht, um die komplette Zeit zu überbrücken. Für Mütter und Väter, die keinen Kitaplatz bekommen haben oder keine Verwandtschaft als Helfer vor Ort haben, ist es noch schwieriger. Darum bietet die Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) Landshut, eine Tochter des beruflichen Fortbildungszentrums (bfz) der bayerischen Wirtschaft in Landshut, gemeinsam mit Unternehmen aus der Region eine betriebliche Kinderferienbetreuung für deren Mitarbeiter an. Am Freitag haben gfi-Koordinatorin Jasmin Emerdinger und Xaver Nürnberger, Produktionsleiter der Horsch Leeb GmbH in Landau, das Angebot zum Abschluss der Projektwoche in dieser Firma vorgestellt.



In der ersten Ferienwoche ab 29. Juli haben die fachlich qualifizierten gfi-Betreuer täglich von 8 bis 17 Uhr (Freitag bis 12 Uhr) in den Räumen der evangelischen Freikirche Landau ein pädagogisches Programm für 14 Kinder zwischen vier und zehn Jahren angeboten. Unter dem Motto Tier- und Pflanzenwelt wurden unter anderem Tier- und Pflanzenwesen aus Obst und selbstgemachter Knete gebastelt, ein „Unkraut-Salat“ aus eigens gesammelten essbaren Kräutern und Blumen zubereitet, Tier- und Pflanzenmasken gefertigt und der Tiergarten Straubing besucht. Für Frühstück und Mittagessen war ebenfalls gesorgt. Am Freitag pflanzten die Kinder eine Blume und besuchten zum Abschluss ihre Eltern am Arbeitsplatz.



„Mit unserem Angebot unterstützen wir Arbeitgeber in der Region dabei, familienbewusste Personalpolitik umzusetzen“, sagte gfi-Projektleiterin Jasmin Emerdinger. „So werden berufstätige Eltern entlastet und die Unternehmen können sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren.“ Denn gerade im wirtschaftlich starken Niederbayern müssten viele kleine und mittelständische Unternehmen mit weltweit aktiven Großkonzernen um die wenigen verfügbaren Fachkräfte konkurrieren. „Da werden gute Rahmenbedingungen für die Belegschaft immer wichtiger.“



Die Sommerferienbetreuung in Kooperation mit dem Landmaschinenhersteller Horsch Leeb in Landau mit mehr als 220 Mitarbeitern vor Ort fand heuer zum ersten Mal statt. Am Standort Schwandorf läuft dieses Angebot bereits seit mehreren Jahren erfolgreich. „Wir freuen uns sehr über die gute Partnerschaft mit der gfi“, sagte der Landauer Produktionsleiter Xaver Nürnberger. „Uns überzeugt vor allem die pädagogische Kompetenz, die gfi als anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe mitbringt. So können wir unseren Mitarbeitern garantieren, dass ihre Kinder auch außerhalb von Kindertagesstätten oder Elternhaus optimal betreut und versorgt sind.“ Im kommenden Jahr soll die Ferienbetreuung vor Ort laut Nürnberger wiederholt und ausgebaut werden.



Weitere Informationen zur Kinderbetreuung in Unternehmen gibt es unter www.die-gfi.de/landshut und bei Jasmin Emerdinger unter Telefon 0991/37 122 14.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (