Europas zweitgrößte Weihnachtswerkstatt eröffnet am 15. November

26.10.18

Erstmalig eröffnet im Süden Deutschlands, in Birkenfeld bei Pforzheim, die zweitgrößte Weihnachtswerkstatt Europas von „Weihnachten im Schuhkarton“. Das Format orientiert sich am Vorreiter in Berlin. Dort haben sich im Vorjahr rund 1.500 Freiwillige für einen Einsatz in der Weihnachtswerkstatt begeistern lassen und etwa 112.000 Geschenkpakete auf den Weg gebracht. Die Weihnachtswerkstatt im ehemaligen Möbelzentrum Birkenfeld (Industriestr. 45, 75217 Birkenfeld) startet mit einer Eröffnungsfeier am 15. November von 17 bis 20 Uhr. Geplant sind Beiträge des Kinder- und Jugendchors der ChorAkademie Pforzheim e.V. und dem Gospelduo ‚SoulGospel‘ sowie kreative Mitmachangebote für die ganze Familie. Die Feier bietet zudem Einblicke in die Abläufe der weltweit größten Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Lebkuchenverzieren und Kinderschminken runden das Programm ab. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.



Ein Qualitätscheck für jedes Päckchen

In der Weihnachtswerkstatt werden die für „Weihnachten im Schuhkarton“ gespendeten Päckchen nochmals überprüft: „Damit wir sichergehen können, dass jeder Schuhkarton einem Kind langanhaltende Freude schenkt, wird jeder Kartoninhalt einer Qualitätssicherung unterzogen“, erklärt Dominik Arnold, Leiter der Weihnachtswerkstatt Birkenfeld. Unerlaubte oder ungeeignete Artikel werden aussortiert und durch Sachspenden ersetzt. Ziel sei es, bis zu 80.000 Schuhkartons mithilfe der Freiwilligen durchzusehen und versandfertig zu machen.



Schicht-Anmeldung online möglich

Ab dem 17. November bis zum 8. Dezember werden die Türen in der Weihnachtswerkstatt jeweils Dienstags bis Samstags geöffnet sein, die Einsätze finden in Schichten von 4 bis 4,5 Stunden statt: drei Schichten täglich, zwischen 9:30 und 21 Uhr. Interessierte können sich für eine oder mehrere Schichten jederzeit online unter www.weihnachtswerkstatt.de oder der Hotline 030-76 883 883 anmelden. Arnold betont: „Die Weihnachtswerkstatt bietet einem nicht nur die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren, sondern fördert auch Teamgeist und das Knüpfen neuer Kontakte.“ Zahlreiche Veranstaltungshighlights wie eine Nikolausparty mit Kostümwettbewerb sollen die Mitarbeit für die Freiwilligen noch attraktiver gestalten.



Selbst mitpacken!

Noch bis zum 15. November kann jeder einen weihnachtlich dekorierten Schuhkarton mit neuen Geschenken befüllen und diesen anschließend zur nächstgelegenen Abgabestelle bringen. Vor Ort kann auch der empfohlene Geldanteil der Päckchenspende von acht Euro bar abgegeben werden. Eine Liste aller Abgabeorte, Packtipps und weitere Informationen findet man auf der Webseite der Aktion unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org



Über „Weihnachten im Schuhkarton“

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks Samaritan’s Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11 Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gehen dieses Jahr nach Georgien, Litauen, Lettland, Moldau, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei und in die Ukraine.

