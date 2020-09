Mächtiges Gesteins-Ensemble wurde am vergangenen Sonntag vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (UNESCO Global Geopark) als Geotop des Jahres 2020 ausgezeichnet



Die mittlerweile 19 „Geotope des Jahres“ im Geo-Naturpark, darunter das UNESCO-Welterbe Grube Messel, das Felsenmeer im Lautertal, der Schlossgraben in Heidelberg oder die Tropfsteinhöhle in Buchen, bieten außergewöhnliche Einblicke in unsere ferne erdgeschichtliche Vergangenheit. Sie bergen Informationen zu längst vergangenen Landschaften, Lebewelten und Klimaten, die uns daran erinnern, dass sich unsere Erde in stetem Wandel befindet.



Nach dem Variskischen Schiefer in Lindenfels im Jahr 2019 kam nun am diesjährigen bundesweiten „Tag des Geotops“ am 20. September 2020 ein weiterer besonderer Ort hinzu, der sich auf die Auszeichnung als „Geotop des Jahres“ freuen darf – das Wildfrauhaus in der Gemeinde Modautal am Fuße der Neunkircher Höhe.



Der verwunschene Ort mitten im Wald des Ortsteils Lützelbach lädt dazu ein, tief in die Vergangenheit unserer Region einzutauchen. Unter dem Motto „Das Haus der wilden Frau: Uralte Steine und geheimnisvolle Legenden“ geht es um das beeindruckende Alter und die Entstehung der mächtigen Gesteins-Ensembles, aber auch darum, welche Bewandtnis es mit dem „steinernen Sofa der wilden Frau“ auf sich hat.



Bei der offiziellen Feierstunde am vergangenen Sonntag lauschten rund 100 Gäste den Worten zur Auszeichnung des Geotops. Dabei wurde auch das Geheimnis um die Entstehung der Felsformation gelüftet. Mit der neu aufgelegten Geotop-Broschüre kann dieser besondere Ort im gesamten Jahresverlauf auf eigene Faust erkundet werden. Interessierte Waldbesucher werden nun auch von der neuen Tafel des Geo-Naturparks über die Besonderheiten direkt am jüngsten Geotops des Jahres in Empfang genommen.



Zum Hintergrund:



Die Geotope des Jahres:



Geotope wie Natursteinklippen, Steinbrüche oder besondere Landschaftsausschnitte sind unser Schlüssel zur Vergangenheit. Als Fenster in die Erdgeschichte zeigen sie uns Spuren vom Werden und Vergehen der Kontinente, globalen Klimawechseln oder auch vom Aussterben ganzer Tiergruppen. Bei der Auszeichnung zum „Geotop des Jahres" ist es für den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald von besonderer Bedeutung, dass das Geotop die Themen Erdgeschichte, Natur, Mensch und Kultur gleichermaßen miteinander verbindet und so einen neuen, ganzheitlichen Blick auf die Region ermöglicht.

