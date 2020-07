Pressemitteilung BoxID: 806603 (Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.)

Die FAMILY TOUR 2020 lädt Große und Kleine zu einem ungewöhnlichen Ferienspaß

Wo gibt es im Odenwald Tropfsteinhöhlen? Wo haben die Nibelungen ihren Schatz vergraben? Wer bringt dem Drachen das Fliegen bei? Wer wird Hotelier für Bienen? Wer findet das Fallende Wasser im Rodensteiner Land? Wer kann kochen wie im Mittelalter? Welches Ermittlerteam untersucht den Mord an Siegfried? – Fragen über Fragen … Doch damit nicht genug: Mit jeder dieser Fragen ist ein spannendes Ausflugsziel für die ganze Familie in der Region verbunden. Und zwar ab sofort ganz genau sechs hessische Sommerferienwochen lang für alle, die bei der FAMILY TOUR 2020 mitmachen.



Bei der Ferienaktion des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und der Stadt Lorsch geht es kreuz und quer durch die Region. Diese Woche beispielsweise nach Buchen in die Tropfsteinhöhle und nach Alsbach auf den Bienenlehrpfad, nach Höchst in die Obrunnschlucht und nach Lorsch ins Reich der Nibelungen. Und überall gilt es Aufgaben zu lösen, Rätselfragen zu knacken, die tolle Natur zu genießen und einfach miteinander Spaß zu haben. „Schwer sind diese Aufgaben nie“, so das Organisationsteam. „Aber lustig und immer wieder ganz anders.“ So gilt es etwa gemeinsam zu kochen, zu basteln, zu erzählen, zu wandern, zu entdecken und zu erforschen.



„Und die Preise, die gewonnen werden können, sind echt klasse“, sagt Mareike Müller vom Geo-Naturpark. Wer drei der vier gestellten Aufgaben löst und seine Lösungen einsendet, der kann beispielsweise in dieser Woche eine Solardraisinen-Fahrt für acht Personen gewinnen. „Aber das ist noch nicht alles“, lacht die Pressereferentin des Geo-Naturparks. „Dazu kommt noch ein Verzehrgutschein im Wert von 60 € in einem dort gelegenen Lokal und eine Wanderkarte von dem Gebiet, damit man die Gegend noch ein wenig mehr erkunden kann.“ Ein weiterer ereignisreicher Ferientag für die ganze Familie ist damit gesichert.



Mitmachen ist einfach: Immer sonntags ab 8 Uhr gibt es die sechs Ferienwochen lang vier neue Aufgaben, für deren Lösung man dann die ganze folgende Woche Zeit hat. Die Aufgaben werden im Internet aufgerufen (www.lorsch.de oder www.geo-naturpark.de oder in Facebook unter: familytour2020). Die Lösungen werden in Form von Fotos oder Videos per Mail oder WhatsApp eingesendet.



FAMILY TOUR - 6 x Rätselreisespaßpakete für die ganze Familie

5. Juli bis 16. August



Jeden Sonntag neue Aufgaben für eine neue Ferienwoche voller gemeinsamer Entdeckungen, Herausforderungen und ganz viel Lachen.



Jede Woche Ziehung der Gewinner-Familien. Hauptpreisziehung nach dem 16. August.



Alle Informationen und die jeweiligen FAMILY TOUR-Aufgaben unter: www.familytour.lorsch.de oder www.geo-naturpark.de oder www.facebook.com/groups/familytour2020



Eine Kooperation der Stadt Lorsch und des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald.





