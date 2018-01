Richtungsweisend und zukunftsorientiert

Die Abformung befindet sich an der Schnittstelle zwischen Praxis und Labor und ist, weil sie am Anfang des Herstellungsprozesses steht, ein entscheidender Schritt für eine erfolgreiche prothetische Versorgung. Der Dentalspezialist GC bietet auf diesem Gebiet ein breites Portfolio für vielfältige Aufgabenstellungen an: Ob traditionelle Abformung mit physischer Modellherstellung oder digitaler Scan mit virtueller Konstruktion – Präzision und Reproduzierbarkeit bilden stets die Basis der GC-Lösungen. Nachfolgend werden einige Highlights vorgestellt.



Die klassische Abformung ist erfolgreiche Routine in vielen zahnärztlichen Praxen. Der Workflow ist erprobt und hat sich in der täglichen Arbeit bewährt. Die Anforderungen an die verwendeten Materialen sind gleichwohl hoch, denn Fehler und Ungenauigkeiten resultieren nicht selten in ungenügenden restaurativen Ergebnissen. Für die analoge Abformung bietet GC mit dem Vinyl-Polyether-Silikon-Abformmaterial (VPES™) EXA’lence eine klinisch erprobte und leistungsfähige Option. Bei herkömmlichen A-Silikonen werden Tenside hinzugefügt, um die Materialien hydrophil reagieren zu lassen. Die Tenside neigen aber in der Praxis dazu, durch den Kontakt mit Flüssigkeit ausgewaschen zu werden, wodurch Hohlräume und Blasen entstehen können. EXA’lence zeichnet dahingegen eine intrinsische Hydrophilie aus, sodass alle Details präzise dargestellt werden. Daneben punktet das Abformmaterial mit einer hohen Elastizität und Reißfestigkeit sowie einem angenehmen Pfefferminzgeschmack. Aufgrund seiner Materialeigenschaften fließt es zudem sehr gut in den Sulkus ein.



Nach der Abformung erfolgt die Modellherstellung: Aufgrund ihrer hohen Qualität zählen die Superhartgipse GC Fujirock EP in diesem Zusammenhang unter Anwendern zu den besonders beliebten Lösungen. Die leistungsstarken Allround-Gipse der GC Fujirock EP Classic-Linie sind die Klassiker für alle Arten von prothetischen Versorgungen. Das thixotrope Material steht für eine hervorragende Verarbeitung sowie einfaches Ausgießen ohne Blasen. GC Fujirock EP Premium wiederum wurde speziell für hochpräzise Anwendungen wie großspannige Implantat- und komplexe vollkeramische Arbeiten entwickelt. Zuletzt steht der GC Base Stone mit seiner minimalen Expansion nicht nur als Sockelgips zur Verfügung, sondern auch als Gips für Gegenbiss- und Situ-Modelle.



Für den Digitalisierungsprozess im Labor ist der vollautomatische Extraoralscanner GC Aadva Lab Scan ein optimaler Begleiter. Für einen schnellen und reibungslosen Scan sorgt ein hochwertiges duales Kamerasystem in Verbindung mit einer optimal ausleuchtenden LED-Technologie. Auf Basis der so erzeugten Daten lassen sich einzelne Kronen und Abutments ebenso realisieren wie verschraubte Implantatstrukturen. Für die virtuelle Konstruktion ist der Aadva Lab Scan mit GC Aadva Dental CAD 2.1 (powered by Exocad®) ausgestattet, einer besonders leistungsfähigen und benutzerfreundlichen CAD-Software.



Neben klassischen Abformtechniken setzen Praxen auch vermehrt digitale Abformsysteme ein. Der erste Intraoralscanner von GC, GC Aadva IOS, trägt dieser Entwicklung konsequent Rechnung. Er wurde mit besonderem Augenmerk auf Ergonomie entwickelt und punktet mit seinem intuitiven Workflow. Der Scanner verfügt über ein besonders leichtes (70g) und kleines Handstück, arbeitet puderfrei und verfügt über ein Anti-Fog-System. Mit seinen kompakten Maßen und einer speziellen Transportfunktion lässt er sich problemlos frei im Behandlungsraum positionieren. Bedient wird er über einen 19 Zoll Touchscreen, der über einen flexiblen Arm frei verstellbar ist. Mit der integrierten Digital Service Platform (DSP) lassen sich zudem alle Patientenfälle bequem verwalten und zu dem Dentallabor des Vertrauens senden.



Egal, ob analog oder digital: Von der Abformung bis zur Modellherstellung bietet GC hochwertige Optionen, um die Mundsituation mit hoher Präzision und Detailgenauigkeit zu reproduzieren. Neben den genannten Lösungen steht hierfür eine Vielzahl weiterer Produkte von GC bereit. Erfahren Sie mehr hierzu unter: www.gceurope.com/products/

GC Germany GmbH

GC: Für eine Welt gesunder Zähne



GC steht seit nahezu einem Jahrhundert für Zahngesundheit rund um den Globus und Premium-Produkte aus Japan. Das Traditionsunternehmen bietet System-Lösungen für eine moderne Zahnheilkunde: Unter anderem ist GC anerkannter Spezialist auf dem Gebiet dentaler Befestigungstechnologien sowie für Composite- und Glashybrid-basierte Restaurationskonzepte. Darüber hinaus versteht man sich als kompetenter Partner der Dentallabore und gestaltet den zahntechnischen Alltag mit anwenderorientierten Innovationen wie der pressbaren Lithium-Disilikat-Keramik GC Initial LiSi Press. Mit seinem wachsenden digitalen Angebot beschreitet GC zudem innovative Wege in die dentale Zukunft, wovon beispielsweise das intraorale Scankonzept GC Aadva IOS zeugt. Ein wichtiger Baustein dieses Erfolgs ist die kontinuierliche Weiterentwicklung aller Produkte. Getreu dem in der Firmenphilosophie verankerten Ansatz des "Semui" zielen dabei alle Aktivitäten darauf ab, gegenüber dem Wachstumsbestreben nie das Allgemeinwohl aus den Augen zu verlieren. Hieraus leitet sich der hohe Qualitätsanspruch von GC ab. Alle Produkte durchlaufen vor Markteinführung zahlreiche Prüfmechanismen und aufwändige Kontrollen - und auch bei Service und Kundenbetreuung sieht man sich diesem Qualitätsgedanken verpflichtet. Was als Vision begann, ist so für GC längst zu einer Mission geworden: Mit umfassenden System-Lösungen, höchster Qualität und neuartigen Zukunftstechnologien für eine Welt gesunder Zähne zu sorgen.





