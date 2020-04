Pressemitteilung BoxID: 795360 (Gartenkulturzentrum Niedersachsen - Park der Gärten gGmbH)

PARK DER GÄRTEN - bis 03. Mai geschlossen

Heute hat die Niedersächsische Landesregierung aufgrund der Corona-Pandemie die Verordnung erlassen, dass auch Botanische Gärten, Zoos und allgemeine Freizeiteinrichtungen bis zum 3. Mai 2020 NICHT öffnen dürfen. Dies basiert auf dem Beschluss der Bundesregierung vom 15. April, die auch die Verlängerung der Kontaktsperre bis zum 3.5. 2020 beschlossen hat.



Somit darf der Park der Gärten auch nicht öffnen!



„An unsere Jahreskarteninhaber möchte ich sagen, dass wir für den Zeitraum, in der Sie Ihre Jahreskarte nicht nutzen können, eine Lösung finden werden - bitte geben Sie uns hierfür noch ein wenig Zeit!



Wir freuen uns über Ihre Treue und möchten Sie gerne weiterhin blumig begeistern“, wendet sich Christian Wandscher, Geschäftsführer vom Park der Gärten, an die Jahreskarteninhaber.



Bei der nächsten Entscheidung am 30. April besteht die Chance, da die Öffnung von botanischen Gärten und Zoos bereits jetzt mit auf der Agenda der eventuell zu öffnenden Einrichtungen stand, dass der Park der Gärten ab dem 4. Mai öffnen zu darf.



Die Situation, dass der Park für Besucher nicht geöffnet werden darf, bedauert Christian Wandscher sehr, da das gesamte Park-Team dem Saisonstart entgegengefiebert und das Gelände für die Gäste mit viel Engagement und Herzblut vorbereitet hat.



Die Entscheidungen orientieren sich immer an den gültigen Verfügungen und in Abwägung für die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter.



Dies gilt auch für die im Park geplanten Konzerte und andere Sonderveranstaltungen.



Alle Interessierten können sich auf www.paark-der-gaerten.de, Facebook und Instagram sowie YouTube über den Park der Gärten auf dem Laufenden halten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (