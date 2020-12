Die Sieger des Fotowettbewerbes CEWE & Park der Gärten 2020 stehen fest. Unter dem Motto „Lust auf Grün“ wurden 1.557 Fotos von 315 Fotobegeisterten in der Zeit vom 06. Mai bis 31. Oktober 2020 online gestellt. Der erste Platz geht an Peter Bösken aus Ostrhauderfehn mit seiner Fotografie „Doppelbelichtung“. Die persönliche Preisverleihung muss aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr leider ausfallen. Wie in den vergangenen Jahren werden die 10 Gewinnerbilder in der Open-Air-Bildergalerie im Park der Gärten in der Saison 2021 öffentlich ausgestellt.



Diana Rolfes (Leiterin Veranstaltungsmanagment Park der Gärten und Jurorin) ist begeistert von der Vielfalt und Qualität der eingereichten Fotos: „Es zeigt, die Lust der Teilnehmer auf kreative Fotos. Der Park der Gärten mit seinem Füllhorn an Motiven bietet hierfür die geeignete Kulisse.“



Das eingereichte Gewinnermotiv „Doppelbelichtung“ wurde von Herrn Peter Bösken mit dem Gimbal (eine spezielle Kamerahalterung) und dem Handy als Zeitrafferaufnahme erstellt. „Dieses sehr gut inszenierte Foto mit selektiver Schärfe und einem eigenen eindrucksvollen gestalterischen Reiz demonstriert die Zukunft der Lichtbildkunst, die sich immer mehr auf die Smartphone-Fotografie verlagert“, erläutert Juror und Leiter des CEWE-Studios Robert Geipel die Prämierung des 1. Platzes.



Platz 2 belegt Frank Werle aus St. Wendel mit „Blaumeise" und Platz 3 Alexandra Käbler aus Sulzbach mit „Herzliche Grüße“.



Die Plätze 4 bis 10 wurden gleichrangig vergeben an:





Hannah Adendorf aus Nachtsheim, „Morgentau",

Bernd Bleeker aus Leer, „Grün ist die Hoffnung“,

Jürgen Grawe aus Großenkneten, „Gartenschuppen“,

Jaane Lehmann aus Oldenburg, „Rundblick“,

Heiner Lohmann aus Papenburg, „Zauberhand“,

Ivanka Peic aus Lilienthal, „WinterBlumen“,

Marco Smit aus Apen, „Viele Grüntöne“.





Die Gewinner wurden per E-Mail informiert und erhalten die Preise in Kürze übersandt. Der erste Preis ist ein Gutschein für eine Fotoausrüstung von Wöltje im Wert von 1.000,- Euro. Platz 2 erhält einen Gutschein für CEWE WANDBILDER im Wert von 250,- Euro, Platz 3 einen Gutschein vom Gartencenter Dehner im Wert von 150,- Euro und die Plätze 4 bis 10 einen Gutschein für ein CEWE FOTOBUCH im Wert von 50,- Euro. Zusätzlich erhalten alle 10 Gewinner zwei Eintrittskarten für den Park der Gärten.



Zum fünften Mal haben CEWE und der Park der Gärten gemeinsam einen Fotowettbewerb veranstaltet. Die Gäste des Parks waren eingeladen, ihre eigenen fotografischen Eindrücke aus dem Park in einer Online-Galerie öffentlich zu präsentieren. Eine Jury, bestehend aus Vertretern von CEWE und dem Park der Gärten, hat aus allen Bildern die 10 besten Fotos ausgewählt.



Auch nächstes Jahr findet ein CEWE-Fotowettbewerb in Kooperation mit dem Park der Gärten statt. Wer mit seinen kreativen Fotoideen teilnehmen möchte erhält weitere Informationen auf der Internetseite www.park-der-gaerten.de unter Fotowettbewerb.

(lifePR) (