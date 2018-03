Zuhause im Urlaub

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“ – diese Frage stellte sich schon Dichterfürst Goethe. Auch heutzutage lässt sich der Sommer in der Stadt wunderbar genießen. Wenig Platz zu haben ist dabei kein Argument mehr für die Flucht in die Ferne. Beim Gärtnern auf kleinstem Raum finden immer mehr Menschen ihre Erfüllung. City gardening ist Trend, wie auch eine aktuelle Studie von Gardena zeigt. Dabei haben die Menschen ihre kleinen Gärten länderübergreifend am liebsten schön grün. Stolze 84 Prozent der Balkon- und Terrassenbesitzer bestücken ihren Balkon mit Pflanzen.



Warum also nicht das Reisebüro gegen das heimische Gartencenter austauschen? Zugegeben, die richtige Inspiration zu finden fällt hier nicht leicht: Welche Möglichkeiten gibt es, um sich kleine Wohlfühl-Oasen und grüne Paradiese zu schaffen? Welche Deko-Elemente sehen am besten aus? Mit ein bisschen Kreativität und den richtigen Tipps lassen sich Balkone mit etwas Fantasie und Kreativität im Nu zu neuem Leben erwecken.



TIPP

Keine Ideen? Viel Inspiration und tolle Tricks sind in der neuen Rubrik Balconista auf der Webseite von Gardena zu finden.



Eine gute Möglichkeit auf kleinem Raum für eine dichte und dekorative Bepflanzung zu sorgen, ist der Einsatz eines vertikalen Gartensystems. Mit dem neuen Gardena NatureUp! können kahle Wände in blühende Schönheiten verwandelt werden. Dabei stehen dem Stadtgärtner vom Kräutergarten bis hin zum Blütenmeer alle Möglichkeiten offen. Die steckbaren Komponenten bieten in die Höhe wie auch in die Breite nahezu freie Gestaltungsmöglichkeiten. Auf Wunsch kann noch eine Tropfbewässerung integriert werden, die besonders effizient und zuverlässig bewässert. Vertikale Gärten bringen die Möglichkeit mit, auf kleinstem Raum die maximale Wirkung zu entfalten.



TIPP

In Kombination mit einer Urlaubsbewässerung werden bis zu 36 Topfpflanzen im NatureUp! auch bei längerer Abwesenheit eigenständig und zuverlässig bewässert.



Das Begrünen von kleinsten Flächen ist besonders für junge Menschen und Familien interessant. Um ihnen ihren grünen Daumen zu entlocken und sie für das Stadtgärtnern zu motivieren, bietet sich für den Einstieg beispielsweise die Gardena Balkon Box mit den wichtigsten Basis-Handgeräten für Garten, Terrasse und Balkon an. Sie stellen die perfekte Grundausstattung für angehende Gärtner dar. Beide Sets eignen sich auch prima als Geschenk oder Mitbringsel für Sommerfeste und Grillpartys – eine willkommene Überraschung für alle Gartenneulinge im Familien- und Bekanntenkreis.













