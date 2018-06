Ordnung auf dem Rasen

Wenn sich der Sommer verabschiedet, ist für den Gartenfan noch lange nicht Schluss. Manches Wachstum setzt sich fort bis zum ersten Frost. Viel Grün also, das gepflegt und geschnitten werden will. Doch wohin mit den Gartenabfällen?



Solange es das Wetter erlaubt



Im Anschluss an die erste Frostnacht kommt der Rasenmäher letztmalig zum Einsatz. Bis dahin ist es wichtig, im bewährten Turnus weiter zu mähen. Wird der Rasen häufiger gemäht, rutschen die kurzen Schnipsel zwischen den Gräsern bis auf die Erde durch. Die Gardena PowerMax Elektro- und Akku-Rasenmähermodelle sorgen hierbei für hervorragende Schnittergebnisse. Mit dem Mulch-Einsatz kann der Gärtner den Schnitt wahlweise auffangen oder an Ort und Stelle liegen lassen. Bleibt das Schnittgut liegen, dann dient es als Düngemittel und die Nährstoffversorgung sowie die Qualität des Bodens wird so verbessert. Frischer Rasenschnitt kann alternativ unter Sträuchern, Hecken und Bäumen als eine drei bis fünf Zentimeter dicke Mulchschicht verteilt werden und ist so ein natürlicher Dünger für die Pflanzen.



Das schwarze Gold des Gartens



Gartenabfälle können gesammelt und kompostiert werden. Angetrocknet lassen sie sich leichter zusammenrechen oder -fegen. Mit dem GARDENA PowerJet 40- Li mit starkem 40 V* Akku sind Laub und Grasschnitt im Nu mühelos aufgesaugt, zusammengeblasen und entfernt. Damit Rasenschnittgut auf dem Kompost nicht fault und übel riecht, trägt man ihn am besten in nur maximal 10 Zentimeter hohen Schichten sowie im Wechsel mit möglichst trockenen Gartenabfällen auf. Das Schnittgut darf gerne mit Ernteresten und pflanzlichen Küchenabfällen wie Obst- oder Gemüseresten gemischt werden, denn je vielseitiger die Abfallmischung im Kompost ist, desto effizienter verläuft die Verrottung.





GARDENA GmbH

Seit über 50 Jahren bietet GARDENA alles, was leidenschaftliche Gärtner benötigen. Das breit gefächerte Sortiment umfasst innovative Lösungen und Systeme für Bewässerung, Rasenpflege, Baumund Strauchpflege sowie die Bodenbearbeitung. Heute ist GARDENA ein in Europa führender Anbieter von hochwertigen Gartengeräten und in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten. GARDENA ist eine Marke der Husqvarna Group. Weitere Informationen unter gardena.com.

