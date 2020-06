Pressemitteilung BoxID: 802478 (Garbe Industrial Real Estate GmbH)

Garbe Industrial Real Estate erwirbt Bestandsobjekt mit Entwicklungsfläche in Kaiserslautern

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH will ihre Aktivitäten in Rheinland-Pfalz weiter ausbauen und hat dazu eine rund 31.000 Quadratmeter große Entwicklungsfläche mit einer unvermieteten Bestandsliegenschaft in Kaiserslautern erworben.



"Das rund 4.400 Quadratmeter große und aktuell leerstehende Bestandsgebäude bietet ein gutes Vermietungspotenzial und ist beispielsweise für die Branchen Logistik, Gewerbe, Light Industrial und Produktion flexibel nutzbar", sagt Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer der Garbe Industrial Real Estate GmbH. Die Bestandsflächen auf dem Grundstück können um weitere 9.000 Quadratmeter Hallenfläche erweitert werden, wobei auch nutzerspezifische Entwicklungen möglich sind. Der Standort eignet sich sowohl als Single-Tenant-Immobilie zur Einzelvermietung oder als Multi-User-Immobilie mit mehreren Mietern. Beratend und vermittelnd unterstützt wurde der Hamburger Projektentwickler bei dieser Transaktion durch die Immolox GmbH aus Frankfurt am Main. Verkäufer der Liegenschaft war die Saitow AG, welche die Halle zuvor zu eigenen Zwecken nutzte.



"Aktuell befinden wir uns in weiteren Gesprächen zur Vermietung der Flächen am Standort", erläutert Jan Dietrich Hempel den Stand der Vermarktung. Ein Vorteil ist dabei die Lage mit einer sehr guten Verkehrsinfrastruktur. So ist der Standort über die nur rund fünf Kilometer entfernte Anschlussstelle Kaiserslautern-West an die Autobahn A6 angebunden, über die sich weitere regionale und überregionale Ziele schnell erreichen lassen.



Die Präsenz in Rheinland-Pfalz möchte Garbe Industrial Real Estate künftig noch weiter ausbauen. Jan Dietrich Hempel: "Wir wollen im Südwesten Deutschlands wachsen und sind dazu aktuell auf der Suche nach weiteren geeigneten Grundstücken und Investmentobjekten."

