Wir sind GameCrown. Wir veranstalten Community eSport Turniere, in dem Hobby-Gamer auch mal eine Chance auf große Gewinne haben und ihr Können unter Beweis stellen können. Mit unseren Tournaments im deutschen Raum möchten wir der Community etwas zurückgeben und eine Plattform schaffen - für Gamer von Gamer.



Zum begonnenen Jahre 2021 veranstalten wir am 31.01 das erste DUO Call of Duty Warzone Turnier für alle PC-, Xbox- Playstastion-Gamer. Tretet in einem 3-stündigen Turnier zu zweit gegen die restliche GameCrown Community an und erspielt euch ganze 500€! Kämpft euch an die Spitze des Leaderbords, durch Punkte pro Kill, Spiel-Platzierungen ingame oder durch eine starke Kombination aus beidem. Die besten 3 Spiele aus den drei Stunden zählen. Gibt euer Bestes, viel Spaß und Erfolg!



Wir weisen in unseren Regeln und Teilnahmebedingungen ausdrücklich daraufhin, dass nur Spieler bis hin zu einer K/D von 2.00 bei der Turnierteilnahme erlaubt sind. Wir prüfen jegliche Spiele und Spieler des Turniers und sorgen für faire Verhältnisse. Die Teilnahmegebühr beträgt 10,99€. Der Gewinn wird innerhalb von 24 Stunden nach der Bekanntgabe der Gewinner über die selbe vom Käufer ausgewählte Zahlungsmethode an die Gewinner der ersten drei Plätze ausgeschüttet. Zusätzlich werden 50€ innerhalb des Turniers an die Teilnehmer verlost.



In freudigen Erwartungen auf eure Score-Abgaben, wir sind gespannt!



www.gamecrown-tournaments.com

