Philipp Hofmann und Bruno Feger l am 20. Juni 2018

PHILIPP HOFMANN & BRUNO FEGER



21.06.2018 — 18.08.2018

Vernissage: 20.06.2018, ab 18.30 Uhr



Philipp Hofmann - Malerei oder Fotographie ?

Bruno Feger - Gewächse aus Stahl, Harz und Wachs



Bevor Philipp Hofmann seinen Weg zur Fotographie fand, studierte er von 1995 bis 2001 Bauingenieurwesen und Betriebswirtschaft an der technischen Universität Berlin.

Gepackt vom internationalen Dasein verlegt Philipp Hofmann 2004 seinen Lebensmittelpunkt nach New York, wo er bis heute lebt und arbeitet.

Inspiriert durch die Reisen der vergangenen 15 Jahre zeigen die Arbeiten des Künstlers Schauplätze und Hotspots, die von der internationalen Populärkultur besucht werden. Herausragende architektonische Gebilde wie die von Frank Gehry entworfene Dinsey Hall oder der Club 55 in St. Tropez und das Felix in New York, sind die Motive seiner Bilder. Es sind Szene und Orte des unbeschwerten und glamourösen Lebens, die Philipp Hofmann in seinen Werken zeigt und somit dem Betrachter das Gefühl vermittelt auf der „sunny side of life“ zu Hause zu sein.

Für die Realisierung seiner Fotoarbeiten entwickelt Philipp Hofmann eine eigene Methode namens Digitaloil. Dabei wird die Fotographie eines Motivs in mehreren Schichten bearbeitet und transformiert. Diese Methode schafft eine spannende Waage zwischen Fotorealismus und neuer experimenteller neuartiger Wirkung. Seine Arbeiten lässt der Künstler je nach Vorhaben über einen Pigmentdrucker auf Leinwand oder Aluminium drucken.



Bruno Feger studierte von 1982 bis 1987 Architektur an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Nur wenige Jahre nach seinem Abschluss, befinden sich die Werke Bruno Fegers bereits in zahlreichen Ausstellung sowie an öffentlichen Schauplätzen.

Ihn begeistert und inspiriert das Natürliche. Seine fast schon tanzend erscheinenden Gräser oder die geschmeidig wiegenden Stängel der Hagebutten, vermitteln dem Betrachter ein fast schon leiblichen Eindruck. Diesem Eindruck setzt Bruno Feger, das von Ihm verwendete Material, Stahl, entgegen und schafft somit eine Spannung/ Balance zwischen Motive und Materie. Völlig isoliert von ihrem natürlichen Umfeld inszeniert Feger seine Blüten, Gräser und Früchte und gibt ihnen somit einen völlig neuen Wirkungsraum. Eine weitere Besonderheit von Bruno Fegers Arbeiten ist das Ausmaß. Unverhältnismäßig bis übergroß lässt er seine Arbeiten werden und verdeutlicht somit das Ausmaß und die Kraft der Natur. Farbliche Akzente durch Farben wir rot und gold und geben seinen Skulpturen Aufmerksamkeit und lassen Sie in Kombination mit dem Werkstoff Stahl zeitgemäß wirken.

Galerie Barbara von Stechow









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren