Testwochen bei G-POWER - Chiptuning für alle BMW ab 995.- €

22.02.19

Chiptuning vor den Toren Münchens für Ihren BMW für 0.- €? Gibt´s nicht? Gibt´s doch! Zumindest für 14 Tage bei den G-POWER Testwochen. Wer danach überzeugt ist erhält z.B. unsere G-POWER Performance Software V1 zum Aktions-Preis für nur 995.- €.



Dieses Angebot gilt im Übrigen nicht nur für die leistungsstarken BMW M-Modelle, für die G-POWER seit Jahrzehnten bekannt ist, sondern auch für das gesamte G-POWER Programm vom kompakten BMW 114i bis zum luxuriösen BMW 760Li.



Warum so günstig? Unser High-Tech Allradleistungsprüfstand machts möglich!



Dank unseres neuen High-Tech Allradleistungsprüfstand und der Erfahrung aus über 35 Jahren Motorenentwicklung können wir bereits mit minimalen Eingriffen in die Fahrzeugelektronik eine spürbare Leistungssteigerung realisieren. Mit zunehmender Leistungsausbeute nimmt dann der entwicklungstechnische Aufwand überproportional zu, weshalb unsere High-End Leistungsstufen für z.B. den BMW M5 / M6 mit bis zu 800 PS auch preislich in einer anderen Liga spielen. Von der dafür benötigten technischen Kompetenz profitieren dann selbstverständlich auch wieder die Basisvarianten der Performance Software, die Sie aktuell zum Testwochen-Aktions-Preis von 995.- € erwerben können.



Im Aktionszeitraum bis zum 11.03.2019 anmelden und Performance Software V1 für 0.- € testen



Neugierig? Dann testen sie doch einfach die G-POWER Performance Software. Melden Sie sich dazu im Aktionszeitraum bis zum 11.03.2019 bei G-POWER an, und Sie können die G-POWER Performance für fast jedes BMW Modell - egal ob Diesel oder Benziner - für 14 Tage kostenfrei testen.



Wie geht das? Ganz einfach:



• Anfrage an G-POWER senden: info@g-power.com

• Anmeldebogen ausfüllen

• Termin zur Leistungssteigerung bei G-POWER vereinbaren

• Vor Ort bei G-POWER Performance Software aufspielen

• 14 Tage unverbindlich für 0.- € testen



Nach Ablauf des Testzeitraums haben Sie die Wahl:



Szenario A: Sie haben festgestellt, dass Mehrleistung eigentlich doch nicht Ihr Ding ist. Kein Problem. Einfach die Seriensoftware für das Motorsteuergerät wieder aufspielen und Ihr Fahrzeug hat wieder die Originalleistung. Es entstehen Ihnen seitens G-POWER keine weiteren Kosten.



Szenario B: Sie sind begeistert und können auf den Adrenalinkick wie ihn nur die G-POWER Performance Software liefert, nicht mehr verzichten, dann können Sie die Leistungsstufe V1 für gerade mal 995.- € kaufen, und jeder Tritt aufs Gaspedal wird Ihnen auch zukünftig ein Grinsen ins Gesicht zaubern.



Risiko gleich Null – Spaßfaktor bei 100%!



Klingt zu gut, um wahr zu sein? Da muß doch ein Haken sein? Stimmt! Denn wer einmal die Kraft der G-POWER Performance Software erlebt hat, wird mit der Serienleistung nicht mehr glücklich …



Vertrauen Sie auf die über 35-jährige Erfahrung von G-POWER, es ist schließlich kein Zufall, daß die schnellsten Fahrzeuge regelmäßig von G-POWER kommen. Warum sich also mit weniger Kompetenz zufriedengeben?



Weitere Details zu den G-POWER Performance Software Varianten für Ihren BMW finden Sie in unserem Onlineshop: www.g-power.com



Leistung ohne Reue – testen ohne Risiko! Sie haben noch Fragen zu den G-POWER Testwochen? Dann rufen Sie uns unter 08252 / 909 86 0 an, bzw. schicken eine Nachricht an info@g-power.com oder WhatsApp: +49 160 36 10 601 .



Sie sind Händler? Dann erkundigen Sie sich nach unseren attraktiven Konditionen für Wiederverkäufer unter sales@g-power.com .

(lifePR) (