FUNKE bringt Höhepunkte-Videos der Handball-WM auf allen Newsportalen

FUNKE baut sein Bewegtbild-Angebot weiter aus: Bei der heute beginnenden Handball-Europameisterschaft in Kroatien bietet FUNKE Sport erstmals Höhepunkte-Videos von den Spielen der deutschen Nationalmannschaft sowie den Halbfinals und dem Finale an. Bereits 60 Minuten nach Spielschluss können die User auf den Newsportalen der FUNKE-Regionalmedien aus Nordrhein-Westfalen, der Berliner Morgenpost, dem Hamburger Abendblatt, der Braunschweiger Zeitung und der Mediengruppe Thüringen die Höhepunkte der Partien verfolgen.



„Damit gehen wir den Weg hin zu einem Onlineangebot, das verstärkt auf Bewegtbild setzt, konsequent weiter und wappnen uns für die Zukunft", erklärt FUNKE-Sport-Chef Pit Gottschalk.



Die Handball-Europameisterschaft findet noch bis zum Sonntag, 28. Januar, in Kroatien statt. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet am Samstag, 13. Januar, um 17.15 Uhr in Zagreb statt.

