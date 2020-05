Pressemitteilung BoxID: 800976 (Füchse Berlin Handball GmbH)

Reviergeflüster mit Frank Steffel

In der siebten Folge des Füchse-Podcasts ist Frank Steffel, Präsident der Füchse Berlin, zu Gast. Moderator Till Mildebrath hat mit Steffel unter anderem über seine langjährige Tätigkeit bei den Füchsen und über die Arbeit zwischen Politik und Sport gesprochen. Folge 7 vom Reviergeflüster gibt es ab sofort auf der Füchse-Homepage, auf Spotify und bei Apple Podcasts.



Die Zeiten sind nach wie vor keine einfachen, auch nicht für einen Mann, der viel Verantwortung trägt. Frank Steffel ist nicht nur Präsident der Füchse Berlin, sondern auch Mitglied des deutschen Bundestags und zweifacher Familienvater. Im Füchse-Podcast hat er über seine vielen Aufgaben und deren Besonderheiten in dieser Zeit gesprochen. Zudem blickt er im Reviergeflüster sorgenvoll in die Zukunft des Sports und gibt einen Einblick wie die Politik derzeit den Sport unterstützen kann. Der gebürtige Berliner weist auch auf die besondere Bedeutung des Sports hin und erzählt von seinem großen Traum mit den Füchsen.

