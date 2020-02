Pressemitteilung BoxID: 787516 (Füchse Berlin Handball GmbH)

Erneute Niederlage gegen GWD Minden

Die Füchse Berlin verlieren ihr Auswärtsspiel in Lübbecke bei GWD Minden mit 25:30 (12:15). Somit unterliegen die Berliner auch im zweiten Saisonspiel dem Team aus Minden. In der gesamten Spielzeit konnte der Hauptstadtclub nicht überzeugen und steht somit bei 14 Minuspunkten.



Minden setzte den ersten Treffer, doch das Team von Velimir Petkovic schlug durch Dainis Kristopans und Jacob Holm zurück. In der sechsten Spielminute erzielte Johan Koch das 4:2 für die Berliner und somit die erste Führung mit zwei Treffern. Wenige Minuten später war es dann Kevin Struck, der im erweiterten Tempogegenstoß auf 7:4 erhöhte. Doch die Hausherren steckten nicht auf und kamen in einer Überzahlsituation wieder bis auf 8:7 an die Füchse heran.



Beim 9:9 in der 20. Spielminute reagierte Velimir Petkovic mit seiner ersten Auszeit der Partie, um seine Mannschaft erneut einzustellen. Die Auszeit zeigte nicht die gewünschte Wirkung und somit gerieten die Füchse mit 10:12 ins Hintertreffen. In der 27. Spielminute erzielte Minden das 10:13 und die Berliner waren erstmals mit drei Toren in Rückstand. Schließlich wurden beim Stand von 12:15 die Seiten gewechselt.



Im zweiten Abschnitt konnten die Füchse zu Beginn nicht entscheidend verkürzen und so waren es in der 36. Spielminute beim 15:18 weiterhin drei Treffer. Nur eine Minute später kassierte Jakov Gojun seine dritte Zeitstrafe und musste ab diesem Zeitpunkt zusehen. In der 41. Spielminute waren es beim 16:21 dann fünf Treffer und Velimir Petkovic nahm seine nächste Auszeit. Johan Koch verkürzte mit einem Doppelschlag auf 18:21.



Der Rückstand konnte einfach nicht verkürzt werden. Beim 22:25 ging es in die letzten neun Minuten der Begegnung in Lübbecke. Die Hausherren waren weiterhin spielbestimmend und erhöhten in der 55. Spielminute auf 22:27. Die Berliner benötigten somit einen phänomenalen Schlussspurt, um nochmals zurückzukommen. Dieser blieb jedoch aus und am Ende verliert der Hauptstadtclub deutlich mit 25:30 bei GWD Minden.



Füchse Berlin – GWD Minden 25:30 (12:15)



Heinevetter, Ziemer, Holm 3, Struck 3, Mandalinic 4, Gojun 1, Munoz 1/1, Lindberg 4/2, Simak 3, Müller, Matthes, Kopljar, Koch 3, Kristopans 2, Marsenic



Stimme:



Velimir Petkovic:



Wir haben heute gesehen, dass wir heute bis auf die ersten zehn bis 15 Minuten nicht da waren. Keine Einstellung in Angriff und Abwehr gefunden. Heute fehlt uns die Abwehrleistung. Uns hat auch der Druck von der linken Seite gefehlt. Da ist der Ausfall von Paul schon bemerkbar. Wir haben alle Verantwortung auf rechts geschoben. Man hat gemerkt, dass wir heute nicht so frisch bleiben. Wir müssen das jetzt schnell abhaken, um in Spanien nicht nochmals unter die Räder zu kommen. Mit Siegen kann man alles besser verdauen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (