Mit Sicherheit erfolgreich: FSW entwickelt neuen Karriereauftritt für die Deutsche Ärzte Finanz

Die Deutsche Ärzte Finanz, führender Finanzdienstleister für Ärzte, hat einen neuen Karriereauftritt. Idee, Konzept und Umsetzung stammen von FSW. Die Kölner Werbeagentur konnte sich zuvor im Pitch gegen eine auf Employer Branding spezialisierte Agentur durchsetzen. Herzstück der Webseiten sind sechs Recruitingfilme, in denen echte Finanzberater der Deutschen Ärzte Finanz zu Wort kommen. Die fünftätigen Dreharbeiten und ein paralleles Fotoshooting fanden an zwei Service-Center-Standorten statt.



Die Deutsche Ärzte Finanz ist die einzige rein heilberufe­spezifische Finanz- und Wirtschafts­beratung in Deutschland. Diese Spezialisierung auf die finanzstarke Zielgruppe der Ärzte, Zahnärzte, Veterinäre und Apotheker macht die Deutsche Ärzte Finanz für angehende Finanzberater besonders interessant. Schließlich können sie nicht nur schnell Karriere machen, sondern auch ein hohes Einkommen erzielen.



Mit Sicherheit erfolgreich – das ist die von FSW entwickelte zentrale Botschaft an alle potenziellen Finanzberater. Sie macht deutlich: Berufseinsteiger genießen nicht nur alle Freiheiten der Selbstständigkeit, sondern auch finanzielle Sicherheit. Denn sie erhalten unabhängig von ihrem bisherigen Werdegang ein garantiertes Starteinkommen – gerade für Absolventen und Quereinsteiger ein sehr überzeugendes Argument.



Auch die Verantwortlichen der Deutschen Ärzte Finanz sind vom neuen Recruitingauftritt überzeugt: „Wir sind ein sehr attraktives Unternehmen für Bewerber, die ihre Zukunft in der Finanzdienstleistungsbranche sehen. Mit unseren klaren Vorteilsbotschaften positionieren wir uns im stark umworbenen Absolventenmarkt jetzt deutlich trennschärfer.“



Die Karriereseiten wurden nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell ganz neu ausgerichtet. Sie erfüllen nun sämtliche Anforderungen an einen modernen Onlineauftritt: Dank der logischen Benutzerführung und einer flachen Seitenstruktur gelangen Bewerber schnell an alle wichtigen Informationen. Dabei fügen sich die Seiten im Responsive Design nahtlos in die bestehende Website ein.



Sie finden den neuen Karriereauftritt auf www.aerzte-finanz.de/Karriere

FSW Gesellschaft für Werbung und Kommunikation mbH

FSW ist eine Full-Service-Agentur mit Schwerpunkt Dialogkommunikation und Teil der B+D Gruppe, einer der größten inhabergeführten Agenturen in Deutschland. Zu den Kunden von FSW gehören neben der Deutschen Ärzte Finanz unter anderem AXA, die Deutsche Ärzteversicherung und die Telekom.



www.fsw.de



