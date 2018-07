onside sports gmbh neuer Partner von Mainz 05

Der 1. FSV Mainz 05 hat einen neuen Partner im Bereich Trainingslager- und Testspielorganisation: Die onside sports gmbh steht den 05ern ab sofort bei der Durchführung und Planung zur Seite. Die Hamburger Sportberatungsfirma kooperiert mit mehreren namhaften nationalen und internationalen Fußballclubs und hat bereits die Organisation des Trainingslagers in Venlo übernommen.



„Wir sind sehr froh, mit onside einen Partner gefunden zu haben, der genau zu uns passt – sowohl von der akribischen Arbeitsweise als auch in der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit. onside teilt dieselben Werte wie Mainz 05, wir stehen in einem sehr guten Austausch in allen relevanten Bereichen. Wir freuen uns, das kommende Jahr gemeinsam mit onside angehen zu können“, sagt 05-Sportvorstand Rouven Schröder.



„Unser Ziel ist es, die Trainingslager und die Testspiele für Mainz 05 auf höchstem Niveau zu organisieren und die Rahmenbedingungen gezielt nach den Wünschen des FSV zu optimieren. Zwischen den handelnden Personen von onside und dem Klub besteht ein starkes Vertrauensverhältnis und wir freuen uns darauf, Mainz 05 die besten Bedingungen für eine Top-Saisonvorbereitung schaffen zu dürfen“, sagt Henning Rießelmann, Geschäftsleiter von onside.



Über onside

Die onside sports gmbh mit Sitz in Hamburg verspricht eine ganzheitliche und ganzjährige Betreuung von zahlreichen Fußball-Clubs aus den europäischen Topligen bis hin zu Traditionsvereinen der Regionalliga vor, während und nach der Saison. Der Fokus liegt auf der Organisation und Durchführung von Freundschaftsspielen, Trainingslagern und der Beratung im Bereich Internationalisierung. Weitere Informationen unter www.onside.net.

