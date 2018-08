Tageskassen in Aue öffnen um 16:30 Uhr

Am Samstagabend steht der 1. FSV Mainz 05 bei Zweitligist Erzgebirge Aue im DFB-Pokal vor dem Pflichtspiel-Auftakt in der Saison 2018/2019. Der Ticketverkauf für die Begegnung sind noch bis Mittwochabend (19 Uhr) im Online-Ticketshop unter www.mainz05.de, über die Ticket-Hotline unter 06131375500 sowie in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage) erhältlich. Am Spieltag selbst öffnen die Tageskassen vor Ort ab 16:30 Uhr. Stehplatz-Tickets im Sparkassen-Erzgebirgsstadion kosten für den Stehplatzbereich 13,50 € (ermäßigt für Schüler bis 18 Jahre, FSJ, Studenten + Auszubildende bis 27 Jahre, Schwerbehinderte mit SB Ausweis 11,50 €) und im Sitzplatzbereich 20,50 €. Alle erworbenen Eintrittskarten sind nicht für den öffentlichen Personennahverkehr nutzbar.



Stefan Hofmann als Vorsitzender bestätigt



Stefan Hofmann ist nun offiziell Vorsitzender von Mainz 05 hilft e. V. Im Rahmen der Mitgliederversammlung am Dienstagabend in der OPEL ARENA bestätigten ihn die 36 anwesenden Mitglieder formal als Nachfolger von Johannes Kaluza in jener Rolle, die der Vereins- und Vorstandsvorsitzende des 1. FSV Mainz 05 satzungsgemäß auch bei dessen karitativen Verein übernehmen soll. Bisher hatte Hofmann die Funktion kommissarisch bekleidet. Ebenfalls als Vorstandsmitglied von Mainz 05 hilft e. V. bestätigt wurde Michael Welling, der neue Direktor Marketing & Vertrieb des Bundesligisten.



„Seit meiner Wahl zum Vorsitzenden von Mainz 05 habe ich auch unseren karitativen Verein intensiver kennengelernt. Ich bin beeindruckt von der Arbeit, die bei Mainz 05 hilft vom gesamten Team im Hintergrund geleistet wird und von der Unterstützung, die wir Bedürftigen unserer Region zukommen lassen. Mainz 05 hilft erfüllt hier für den gesamten Verein eine wichtige Funktion. Ich möchte als Vorsitzender dazu beitragen, dass diese Arbeit in der allgemeinen Wahrnehmung noch mehr Beachtung findet“, sagte Stefan Hofmann. Im Kalenderjahr 2017 schüttete Mainz 05 hilft e. V. insgesamt 156.000 Euro aus, verteilt auf 25 karitative Maßnahmen (bei Einnahmen von 144.000 Euro). Geschäftsführerin Stefanie Reuter und Mitglieder des Bedürftigkeitsmanagements berichteten über beispielhafte Fördermaßnahmen wie die Unterstützung des Sport- und Kulturvereins Arc en Ciel e. V., des inklusiven Sportvereins SV Rhinos Wiesbaden oder des „Oma-Opa-Projekts“ der Kita Frankenhöhe.



Insgesamt hat Mainz 05 hilft e. V. seit seiner Gründung im Jahr 2010 bereits rund 1,34 Mio. Euro Spenden gesammelt und davon 1,19 Mio. Euro für karitative Zwecke an Bedürftige weitergeleitet. Im Mittelpunkt der Vereinstätigkeit im bereits laufenden Geschäftsjahr steht das für das Heimspiel gegen Hannover 96 (7. bis 9. Dezember) angesetzte „Spiel der Herzen“, bei dem in der elften Auflage gemeinsam mit den Fans Spenden für karitative Zwecke gesammelt werden sollen. In diesem Jahr werden vier Einrichtungen aus den Bereichen Kinder/Jugendliche, Senioren, Integration/Inklusion sowie ein weiteres Projekt eines Fanklubs unterstützt.

