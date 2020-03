Pressemitteilung BoxID: 789406 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Bitburger bleibt Exklusivpartner des 1. FSV Mainz 05

Bitburger und der 1. FSV Mainz 05 haben ihre seit 2013 bestehende Partnerschaft um weitere zwei Jahre bis 2022 verlängert. Die rheinland-pfälzische Privatbrauerei bleibt damit exklusiver Bierpartner der 05ER und hat entsprechend weiterhin die exklusiven Liefer- und Ausschankrechte in und um die Mainzer OPEL ARENA inne. Darüber hinaus umfasst die Partnerschaft ein umfangreiches Paket an Werbemaßnahmen.



"Wir freuen uns außerordentlich darüber, dass die Bitburger Privatbrauerei die erfolgreiche Partnerschaft der letzten sieben Jahre mit uns fortsetzen wird. Bitburger und Mainz 05 - das passt perfekt. Regionale Verbundenheit, Nachhaltigkeit und überregionaler Anspruch sind wichtige Bestandteile des täglichen Handelns beider Partner. Umso schöner ist es, dass wir den Weg auch künftig gemeinsam gehen werden", sagt Dr. Michael Welling, Direktor Marketing & Vertrieb des 1. FSV Mainz 05.



"Bitburger und Mainz 05 passen nicht nur im Stadion gut zusammen - uns verbindet auch der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Umwelt: Während der Verein als erster klimaneutraler Bundesligist bekannt ist, werden wir ab Ende 2020 unsere Produkte am Brauereistandort klimaneutral herstellen. Da für uns als Familienunternehmen die Unterstützung von Sport und Kultur in der Region zudem fest zur Unternehmensphilosophie gehört, freuen wir uns sehr auf zwei weitere gemeinsame Jahre", ergänzt Marco Boor, Leiter Sponsoring bei Bitburger.



Über Bitburger:



Bitburger gehört zu den bedeutendsten Privatbrauereien Deutschlands und ist als beliebte Fassbiermarke in der Gastronomie die Nummer eins. Als Familienunternehmen in siebter Generation engagiert sich Bitburger zudem traditionell für die Heimatregion. Viele langjährige Partnerschaften sorgen dafür, das kulturelle und sportliche Angebot zu erhalten und auszubauen. Auch der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie der hohe Stellenwert von Umwelt- und Klimaschutz ist für Bitburger selbstverständlich.

