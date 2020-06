Pressemitteilung BoxID: 802881 (FS Italiane)

FS Italiane, Trenitalia stellt die neue App vor



Ab 22. Juni in den Android und iOS Stores

Self Check-in, verfügbare Plätze in den Regionalzügen, Zahlen mit Telefonguthaben





Self Check-in, um seine Anwesenheit an Bord des Zuges absolut sicher mitzuteilen; ein neues benutzerfreundliches Outfit; eine innovative Funktion in Testphase für 1.500 Regionalzüge, mit der die Reisenden Informationen über die Auslastung jeder Fahrt und somit auch über die verfügbaren Plätze haben können; eine neue Zahlmodalität mit Telefonguthaben, um mit dem auf der SIM-Karte vorhandenen



Guthaben Käufe vornehmen zu können.

Mit dem neuen Sommerfahrplan 2020 stellt Trenitalia (Gruppe FS Italiane) die neue App vor, die die User Experience, die Informationen und Käufe über Smartphone und Tablet deutlich verbessern soll. Ein innovatives Instrument, um zunehmend den Bedürfnissen und Anforderungen der mit Trenitalia Reisenden gerecht zu werden.



Die neue App Trenitalia ist ab Freitag, 22 Juni in den Android und iOS Stores verfügbar.



Zu den wichtigsten neuen Funktionen zählt das Self Check-in, die in der ersten Phase für alle Frecce und InterCity - Tickets und in Kürze auch für den Regionaltransport verfügbar sind. Diese Innovation ist ein Schritt von Trenitalia in Richtung Gesundheitsschutz der Reisenden und Sicherheitsabstand zwischen Personen. Mit einem einfachen Klick auf den entsprechenden Reise-Link im Abschnitt Meine Reisen der App Trenitalia teilt der Reisende dem Zugführer ohne jedweden persönlichen Kontakt seine Anwesenheit im Zug mit.



Neuheit für den Regionaltransport. Mit dem neuen System des Digitalzählers ist es den Passagieren möglich, in Echtzeit über die neue App die Anzahl der an Bord des Zuges verfügbaren Plätze zu erfahren. Ein Algorithmus zeigt in drei verschiedenen Farben (rot, gelb, grün) solange die Entwicklung der Anwesenheiten an Bord des Zuges bis es bei Ausverkauf nicht mehr möglich ist, Fahrkarten zu erwerben. Eine neue Funktion zum Gesundheitsschutz der Personen in Phase 3 des COVID-19-Notstandes, aber auch, um den Personen zu helfen, den gewünschten Regionalzug für ihre Reise zu wählen.



Mit der neuen App Trenitalia kann man mit wenigen Klicks eine Fahrkarte erwerben und in Echtzeit Updates über die Reisebedingungen erhalten. Die Kommunikation ist smartcaring. Die Informationen über die für Ihren Pendelverkehr benutzen Züge erhalten Sie täglich und direkt auf Ihr Smartphone, um immer über den Verbleib Ihres Zuges informiert zu sein.



Mit der App ist Folgendes Möglich: die bevorzugten Reisen speichern und erneut mit einem einfachen Klick erwerben; die rasche Suche des nächsten Bahnhofs, sofern das GPS aktiv und man geografisch zugeordnet ist; der Erwerb von Abonnements und Fahrkartenblöcken für Frecce und InterCity; die Datenregistrierung häufiger Mitreisender, um diese beim Erwerb wieder abzurufen; der Zugriff auf Socialkanäle von Trenitalia, um Informationen und Unterstützung zu erhalten.



Mit der App Trenitalia können auch bevorzugte Zahlmodalitäten registriert und die neue Funktion des Telefonguthabens (TIM, Vodafone und WINDTRE) eingesetzt werden, um bis zu einem Höchstbetrag von 13,45 Euro, (von den EU-Bestimmungen festgelegter Höchstbetrag) das Zugticket zu bezahlen. Eine neue Funktion, mit der die App auch auf jene Personen ausgeweitet werden kann, die weder über Kreditkarte, noch andere Lastschriftzahlmethoden verfügen.

Um Schlangen am Schalter zu vermeiden, steht hingegen die Funktion #ufirst zur Verfügung, mit der man direkt über die App eine Warteschlangennummer reservieren kann.



Innovation und Investitionen in Technologie sind grundlegende Voraussetzung für einen Neustart des Transportsystems Italiens. Trenitalia legt seinen Passagieren nahe, zunehmend die Digitalkanäle, insbesondere die App Trenitalia und die Internetseite trenitalia.com für den Fahrkartenkauf zu nutzen. Zudem kann man beim Kauf seiner Fahrkarte für Frecce- und InterCity-Züge an den Schaltern und Self-Service-Automaten das Reisedokument auch per E-Mail oder Sms zugesendet bekommen. Mit Erwerb über App Trenitalia, Internetseite trenitalia.com und Callcenter hat man auch bis Dienstag, 30. Juni das Recht auf eine 30%ige Ermäßigung sowie CartaFRECCIA-Punkte.

