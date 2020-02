Pressemitteilung BoxID: 786740 (frostkrone Tiefkühlkost GmbH)

Frostkrone Food Group präsentiert Street Food Vielfalt auf der Gulfood 2020

Vom 16. bis 20. Februar informiert die Frostkrone Food Group auf der 25. Gulfood im Dubai Word Trade Center über neue Entwicklungen und Produkte. Die Unternehmensgruppe präsentiert sich am Stand der Archer Daniels Midland Company (ADM), mit der sie gemeinsam leckere, süße Fingerfood Variationen entwickeln, wie z. B. die Fruit Appetizer.



„Für uns ist das eine hervorragende Möglichkeit, unsere Unternehmensgruppe mit ihren vielfältigen und innovativen Street Food Produkten auf einer der wichtigsten Lebensmittel-Fachmessen in Nahost vorzustellen. Wir danken ADM dafür, dass wir uns gemeinsam mit ihnen dort präsentieren können“, erklärt Frédéric Dervieux, CEO der Frostkrone Food Group.



International erfolgreich



Auf der Gulfood informieren sich Entscheidungsträger und Experten aus mehr als 200 Ländern bei den rund 5.000 Ausstellern über die neuen Entwicklungen. An den fünf Messetagen werden insgesamt 100.000 Besucher erwartet.



In Halle 6 am Stand B6-29 stellt sich das Team der Frostkrone Food Group den Fragen der Fachbesucher. Im Gepäck hat die Unternehmensgruppe eine kleine Auswahl ihrer angesagten Street Food Variationen, u. a.:





Fruit Appetizer: Im zarten Teigmantel und mit einer fruchtigen Füllung bieten sie neben purer Geschmacksverführung alle Vorteile eines modernen Nachtischs. Als Fingerfood-Dessert auf Partys, heiß zu Eis oder als süßer Snack (u.a. in den Sorten „Apfel & Zimt“ und „Kirsche“, „Heidelbeere & Vanille“, „Mango & Passionfruit“).

Mozzarella Sticks: Leckere Sticks gefüllt mit zart schmelzendem Mozzarella in würziger Knusperpanade für den kleinen Snack zwischendurch.

Chili Cheese Nuggets: Herzhaft cremige Schmelzkäsezubereitung mit feurigen Chilis im Teigmantel. Richtig scharf und unglaublich lecker!

Camembert Bites: Käsefreuden für den Gaumen. Cremig zarter Camembert in krosser Hülle mit süßlichem Preiselbeer-Dip.

Lava Bites: Dank ihrer aufsehenerregenden Optik stechen sie direkt ins Auge: Schwarz wie Vulkangestein mit cremigem Cheddarkäse, der wie glühende Lava herausfließt. Rote Jalapeños sorgen für den scharfen Kick.





Frédéric Dervieux erklärt: „Wir entwickeln Fingerfood-Innovationen, die den aktuellen Ernährungstrends und den Wünschen unserer Kunden entsprechen. Ein Teil unserer Produkte ist z.B. halal-zertifiziert. Wir freuen uns auf den Austausch mit den Fachbesuchern und auf neue Geschäftskontakte.“



Das aktuelle Produktsortiment der Frostkrone Food Group wird bereits heute weltweit ausgeliefert, u. a. nach Skandinavien, Niederlande, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, in die Schweiz, nach Osteuropa sowie in die USA und nach Asien. Mit ihrer umfassenden, internationalen Auswahl an Street Food Produkten ist die Unternehmensgruppe im Handel, Food Service und an Snack Stationen vertreten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (