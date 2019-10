Pressemitteilung BoxID: 769858 (frostkrone Tiefkühlkost GmbH)

Ausgezeichnete innovative Ideen

Lava Bites der Frostkrone Food Group sind einer der Gewinner der Taste Innovation Show der ANUGA 2019

Der Name ist Programm: Schwarz wie Vulkangestein mit einer Spur glühender Lava. Der Frostkrone Food Group-Gewinner der Taste Innovation Show sticht dank aufsehenerregender Optik direkt ins Auge. Eine Fachjury aus Journalisten kürte im Rahmen der ANUGA 2019 die TOP-Innovationen der Branche.



Auch im Inneren haben die Lava Bites einiges zu bieten: Ein Biss und der cremige Cheddarkäse fließt feurig rot heraus. Rote Jalapeños sorgen für den scharfen Kick am Gaumen.



Fingerfood-Kreationen mal fünf auf der ANUGA



Auf der ANUGA in Halle 4.2. am Stand C-030 präsentiert sich die Frostkrone Food Group mit ihrer geballten Power an Unternehmen und Produktvielfalt.



Seit 2018 hat sich viel getan bei dem Fingerfood- und Snackexperten, der bereits seit fünf Jahren national und international auf Wachstumskurs ist. Zur Frostkrone Food Group gehören seither – neben frostkrone und Bornholter – die Unternehmen Varenne Gastronomie und Piz`wich Europe, beide in Frankreich ansässig. Das US-amerikanische Unternehmen Rite Stuff Foods, Inc. wurde Anfang 2019 Teil dieser Fingerfood- und Snack-Family. Alle Unternehmen agieren weiter als eigenständige Marken, vereint unter dem Dach der Frostkrone Food Group.



Fingerfood und Snacks der Unternehmensgruppe sind in den Tiefkühltruhen im Supermarkt, beim Discounter sowie im Food Service und an Snack-Stationen fast überall in Europa sowie in Teilen der USA und Asiens erhältlich.



Außergewöhnlich trendig



Die Kategorie „Fingerfood & Snacks“ ist schnelllebig und der Verbraucher wünscht sich Abwechslung und aktuelle Ansprache. Daher ist es wichtig, dass sich angesagte Trends in der Tiefkühltruhe wiederfinden.



Neben Lava Bites präsentiert die Frostkrone Food Group fünf neue XTREME-Produkte. Deren Markenzeichen ist, dass sie alle außergewöhnliche Eigenschaften aufzeigen:



Maxxarella ist der längste Käsegenuss, der zwischen zwei Finger passt. Dank neuartigem Herstellungsverfahren lässt sich der Mozzarella im Inneren gewaltig ziehen. Der Käse wird zart geschmolzen in fein gewürzter Knusperpanade, goldgelb paniert, serviert.



Crack ‚n‘ Cheese Cubes bieten mit ihrer Würfelform Food Service und Verbrauchern eine Menge Gestaltungsfreiheit beim Servieren und Dekorieren. Hinter der extrem krossen Hülle aus super knusprigem Backteig warten leckere Makkaroni in herzhafter Käsesoße und knusprigem Speck. Ein Snack, bei dem auch echte Männer gern zugreifen.



APPLE LOVE BALLS bieten neben purer Geschmacksverführung alle Vorteile eines modernen Nachtischs: Als Fingerfood-Dessert auf Partys, heiß zu Eis oder als süßer Snack, z. B. im Flugzeug.



Aus der Frischtheke kommen die unwiderstehlichen, gekühlten Schococups in den Variationen Cookie, Cheesecake-Strawberry, Stracciatella und Passion Fruit-Peach, als kleines Dessert oder zum Kaffee eine wunderbare, süße Überraschung.



Zwei neue, besondere Pizza Pockets gibt es ebenfalls:



Pizza Pocket Breakfast, mit herzhaftem Rührei, würzigem Cheddarkäse und fein gebratenen Kartoffeln gefüllt, ist die Antwort auf alle schnellen Frühstücksfragen.



Ganz bio: Pizza Pocket Organic ist mit zartschmelzendem Mozzarella, Tomaten und würziger Pestosoße gefüllt.



Die Pocket Snack-Produkte sind sowohl für die Mikrowelle als auch für den Backofen erhältlich. Dank ihrer praktischen Form und der einfachen Zubereitung sind Pizza Pockets hervorragend für Back off-Stationen, Tankstellen und Kioske geeignet.



FROSTKRONE FOOD GROUP



Zur Frostkrone Food Group gehören neben der frostkrone Tiefkühlkost GmbH und der Bornholter Käsevertriebs- und Produktionsgesellschaft mbH, die beiden französischen Firmen Piz’wich Europe und Varenne Gastronomie sowie das US-amerikanische Unternehmen Rite Stuff Foods, Inc.



Frostkrone mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Rietberg ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von tiefgekühlten Fingerfood & Snack-Produkten. Seit Gründung 1997 hat sich das Unternehmen als innovativer Schrittmacher im Bereich Convenience Tiefkühlkost etabliert. 2018 wurden Piz’wich Europe und Varenne Gastronomie Teil der Frostkrone Food Group, 2019 kam das US-amerikanische Unternehmen Rite Stuff Foods, Inc. dazu.



Die Frostkrone Food Group zeichnet sich durch eine große Fingerfood- und Snack-Vielfalt aus und vertreibt ihre Produkte im Lebensmitteleinzelhandel sowie im Food Service-Bereich und online. Das vielfältige Produktsortiment ist weltweit erhältlich, u. a. in Skandinavien, den Niederlande, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, der Schweiz, in Osteuropa, Asien und den USA.



Die Frostkrone Food Group verfügt über mehrere moderne Produktionsstätten in Deutschland, Frankreich und den USA.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (