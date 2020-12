FRISCH AUF!-Linksaußen Marcel Schiller und FRISCH AUF!-Geschäftsführer Gerd Hofele haben in dieser Woche ihre Unterschriften unter einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag gesetzt. Damit bleibt der treffsichere Linksaußen, der bereits seit dem Jahr 2013 bei FRISCH AUF! spielt, bis mindestens ins Jahr 2023 in Göppingen. Vor acht Jahren wechselte er vom TV Neuhausen/Erms zu FRISCH AUF!. In seiner bisherigen FRISCH AUF!-Zeit brachte es Marcel Schiller zu zwei Europapokalsiegen und zum Nationalspieler. Aktuell wurde er von Nationaltrainer Alfred Gislason in den 35-köpfigen WM-Kader nominiert, nachdem er beim letzten Länderspiel mit blitzsauberen Treffern aufgewartet hatte. Seit Jahren ist Marcel Schiller bester Torschütze bei FRISCH AUF! und zugleich sicherer Siebenmeterschütze.



FRISCH AUF! freut sich sehr über das Bleiben von Marcel Schiller, ist er doch einer der Spieler aus der Handball-Region Württemberg, die den Sprung in den Spitzen-Handball geschafft haben und mit guten Leistungen zum Erfolg von FRISCH AUF! beigetragen haben. Aktuell steht er bereits wieder auf Platz 3 der Bundesliga-Torschützen mit 76/42 Treffern. Mit diesen 42 verwandelten Siebenmetern steht er klar an Position 1 der Strafwurfschützen (gerechnet nach absoluten 7m-Treffern). Eine große Stärke von Marcel Schiller ist es, dass er sich auch von vergebenen Chancen nicht verunsichern lässt und immer wieder die Verantwortung vom Strich auf sich nimmt. Von außen sind es vor allem seine Trickwürfe, die den Betrachter immer wieder staunen lassen.



Angesichts der aktuellen Nationalmannschafts-Nominierungen von Marcel Schiller war es sicherlich nicht selbstverständlich, dass der FRISCH AUF!-Linksaußen in Göppingen bleibt. Marcel und seine Familie fühlen sich allerdings in Göppingen sehr wohl. Und die Aussichten, dass nach dem Einstieg des neuen Hauptsponsors Teamviewer



neue Perspektiven in Göppingen winken, haben Marcel dazu bewogen, sich auch im besten Handball-Alter von jetzt 29 Jahren für eine weitere Vertragsverlängerung zu entscheiden.



Der Sportliche Leiter von FRISCH AUF! Christian Schöne erläutert die wichtigsten Entscheidungspunkte für die Vertragsverlängerung: „Wir sind froh und stolz, dass sich Marcel Schiller für einen Verlängerung bei uns entschieden hat. Er ist aktuell einer der beiden besten Linksaußen Deutschlands und ist eine absolute Konstante in unserem Spiel. Angesichts seiner Leistungen macht er sich berechtigte Hoffnungen auf einen WM-Teilnahme.“



FRISCH AUF!-Trainer Hartmut Mayerhoffer freut sich über die Vertragsverlängerung: „Die Vertragsverlängerung ist eine sehr gute Nachricht für uns. Marcel Schiller ist eine wichtige Säule in unserem Spiel. Er spielt zuverlässig auf hohem Niveau. und wirft wichtige Tore für uns. Aus meiner Sicht hat er in den letzten beiden Jahren noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht und sich dadurch die Nominierungen zur Nationalmannschaft verdient.“



Marcel Schiller: „Ich bin mega-froh, zwei weitere Jahre für FRISCH AUF! spielen zu können. Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl bei FRISCH AUF! und Göppingen ist schon zur Heimat für mich geworden. Die Zusammenarbeit mit Trainer Hartmut Mayerhoffer sehe ich als ideal an. Die Zusammensetzung der Mannschaft ist ebenfalls gut und interessant, und ich sehe darin weiteres Entwicklungspotential. Das waren die Haupt-Beweggründe für mich, erneut zu verlängern.“

