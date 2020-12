FRISCH AUF! Göppingen empfängt am Sonntag, den 13.12.2020 um 16.00 Uhr den Ligakonkurrenten Bergischer HC zum Heimspiel in der EWS Arena. FRISCH AUF! hat zuletzt drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Umso wichtiger wäre ein doppelter Punktgewinn, um das aktuelle Punktekonto von 12:10 Punkten wieder auszubauen. Mit dem BHC kommt allerdings ein Gegner auf Augenhöhe, denn der Verein aus Nordrhein-Westfalen hat eine breit und qualitativ gut besetzte Mannschaft. In allen Jahren hat sich FRISCH AUF! gegen den BHC immer schwergetan, nur in der vergangenen Saison gelang eine deutlicher 28:22-Heimsieg.



FRISCH AUF! wird nach den jüngsten Niederlagen mit allem Engagement auf eine deutliche Leistungssteigerung hinarbeiten. Dazu war in dieser Vorbereitungswoche genügend Zeit, denn es stand Mitte der Woche kein Spiel im Plan. Zuletzt war FRISCH AUF!-Trainer Hartmut Mayerhoffer vor allem mit der Defensivarbeit nicht zufrieden. Bei FRISCH AUF! fehlt weiterhin Linkshänder Nicolai Theilinger, aber der gesamte restliche Kader steht zur Verfügung. Hartmut Mayerhoffer geht das Spiel wie folgt an: „Unser Hauptmanko in den letzten Spielen war die Defensivarbeit, wir haben nicht genügend Physis in der Abwehr gezeigt. Und im Angriff müssen wir noch unsere Effizienz steigern. Der BHC hat eine Mannschaft mit viel Wurfgewalt aus dem Rückraum und einem starken Tempospiel. Darauf müssen wir uns einstellen, auch mit einem guten Rückzugsverhalten.“



Der Bergische HC kommt mit einer ausgeglichen und gut besetzten Mannschaft nach Göppingen, aus der seit Jahren die beiden schwedischen Nationalspieler Spielmacher Linus Arnesson und Kreisläufer Max Darj herausragen. Auf Halblinks spielt der frühere FRISCH AUF!-Spieler Fabian Gutbrod eine sehr gute Saison, während Daniel Fontaine zuletzt nach wie vor verletzungsgedingt gefehlt hat. Einer der wichtigsten Neuzugänge war Linkshänder und Nationalspieler David Schmidt, der aus Stuttgart ins Bergische Land wechselte. Gefährlich und zugleich erfahren ist das Duo auf den Außenpositionen, Jeffrey Boumhouwer und Arnor Gunnarsson.



Blickt man auf die Tabelle, so sind die kommenden Gäste vom BHC nach zehn absolvierten Spielen mit 9 Pluspunkten im Mittelfeld zu finden. Nach einem sensationellen Start mit 6:0 Punkten folgte eine 1:11-Punkte-Niederlagenserie, ehe am vergangenen Wochenende wieder ein Sieg gegen Aufsteiger HSC Coburg eingefahren werden konnte. Das 28:24 gegen die Franken war ein Arbeitssieg. Geschäftsführer Jörg Föste dazu: „Das war ein wichtiger Sieg für uns. Denn im Umkehrschluss hätten bei einer Niederlage auch Selbstzweifel aufkommen können. Diese Geister wären schwer zu vertreiben gewesen.“ Ähnlich wie beim FRISCH AUF!-Spiel gegen den THW Kiel waren es bei der BHC-Niederlagenserie knappe Niederlagen gegen Spitzenteams. Speziell bei der 31:32-Niederlage in Melsungen und der 29:31-Niederlage gegen die Füchse Berlin war mehr drin. Der BHC steht also möglicherweise derzeit unter Wert in der Tabelle.



Christian Schöne (Sportlicher Leiter) war zuletzt vor allem mit dem Spiel in Hannover unzufrieden: „In Hannover sind wir nicht so aufgetreten, wie wir uns das vorgenommen hatten. Der Trip in den Norden ist jetzt aber abgehakt. Der BHC spielt stets taktisch sehr diszipliniert und hat mit dem Auswärtssieg in Magdeburg gezeigt, dass er auch auswärts zu beachten ist. Wir müssen vor allem eine verbesserte Mentalität an den Tag legen.“



Das Spiel wird auf Sky Sport 7 ab 15.55 Uhr live übertragen. FRISCH AUF! produziert zudem erneut eine Spieltagsshow, die in den 60 Minuten vor dem Spiel und ab 15 Minuten nach Spielende spannende Interviews, Hintergrundberichte und Analysen zur Partie. Die Ausstrahlung erfolgt über den YouTube-Kanal von FRISCH AUF! sowie die Homepage des Medienpartners filstalwelle sowie beide Facebook-Seiten.







FRISCH AUF! - Bergischer HC

Sonntag, 13.12.2020, 16.00 Uhr

EWS Arena Göppingen.

Live auf Sky Sport 7.

