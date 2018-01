Karnevalsgewinnspiel von Friesenkrone

Einen Karnevalshit mit Matjes, Rollmops & Co. zubereiten, fotografieren und gewinnen: Pfiffige Heringsideen zum bunten Faschingstreiben prämiert jetzt Fischfeinkostspezialist Friesenkrone. Die närrische Karnevalsaktion läuft noch bis zum 5. Februar, die Gewinner werden bis 8. Februar informiert. Einsendungen per Mail an promotion@friesenkrone.de. Details zur Karnevalpromotion finden sich unter www.friesenkrone.de



Zu gewinnen gibt es zehn Party-Pakete mit fetzigen Karnevalssongs, einer Bierspezialität aus Schleswig-Holstein im Kasten und je einem Brat- und Rollmops-Gebinde von Friesenkrone. Mitmachen kann jeder Küchenchef, der ein närrisches Gericht aus einem der Friesenkrone Aktionsartikel zubereitet, zusammen mit dem Karnevals-Einleger aus der 2.500-g-Schale fotografiert und an Friesenkrone schickt. Zu den sechs Aktionsartikeln zählen 2.500-g-Schalen Gabel Roll-Möpse, Brat Röllchen, Bismarck Heringe, Sahne Filets mit frischen Äpfeln und Gurken, Herings Stipp und Der große Klassiker Matjes Filets Nordischer Art.



Weitere Details zur Karnevalsaktion von Friesenkrone sowie viele leckere Rezepte für die Narrenzeit finden sich unter www.friesenkrone.de

Friesenkrone Feinkost

Friesenkrone - aus Liebe zum Fisch. Dort, wo die Elbe das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer kreuzt und der ewige Wechsel von Ebbe und Flut das Leben in Dithmarschen bestimmt, ist der Fischfang zu Hause. Hier schreibt das Familienunternehmen Friesenkrone seine Erfolgsgeschichte. Der erfahrene Fischfeinkost-Experte beherrscht sein Handwerk aus dem Effeff und begeistert mit seinen hochwertigen und innovativen Rezepturen all jene, die Genuss und Gaumenfreuden lieben. Dabei legt Friesenkrone größten Wert auf beste Rohware aus kontrollierten Fanggründen und nachhaltiger Fischerei. Bereits bei der Rohwarenbeschaffung prüfen Mitarbeiter der Friesenkrone die Qualität und Verarbeitung persönlich vor Ort. Somit erfüllt das Familienunternehmen nicht nur die eigenen hohen Ansprüche an Qualität und Zertifizierung, sondern vor allem die der Gastronomen und Caterer. Ob Filets und Happen, Marinaden und Terrinen oder Salate und Saucen - am Anfang steht immer der direkte Kontakt zu dem Verwender. Erfahrung und Inspiration gingen und gehen hier stets Hand in Hand. Kurz: "Aus Liebe zum Fisch" zeichnet sich Friesenkrone als Vorreiter in der Kategorie Fischfeinkost aus. Und das seit über 100 Jahren.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren