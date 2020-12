.

Zu Beginn dieses Jahres konnte der Schwäbische Wald Tourismus erstmals die Web Anwendung Abenteuer WaldFee präsentieren. Jetzt nahm die SWR Landesschau das virtuelle Abenteuer zum Anlass für Filmaufnahmen mit der leibhaftigen Schwäbischen WaldFee.



Das Angebot „Abenteuer WaldFee“ schlägt die Brücke von der digitalen Welt hinein in die Natur einer herrlichen Landschaft. An 13 verschiedenen Orten lädt die Schwäbische WaldFee per Anruf über Handy dazu ein, sich in die Magie des Schwäbischen Waldes entführen zu lassen und interessante Rätsel zu lösen. Als Belohnung gibt es spannende und lustige Anekdoten und Geschichten aus der Region.



Die Schwäbische WaldFee, Leonie Treml, stellte der Redakteurin Alice Robra vom SWR Studio Heilbronn und ihrem Filmteam diese digitale Entdeckungsreise durch den Schwäbischen Wald vor und zeigte dabei die Schönheit der Landschaft.



Auf dem Rundwanderweg J4 bei Spiegelberg traf sie sich mit dem SWR Team bei gigantischer Aussicht oberhalb von Nassach. Weiter ging´s durch die Schneelandschaft zum Wetzsteinstollen.



Bei der gemeinsamen Wanderung erfuhr die Landeschau Redakteurin Alice Robra auch von der echten Schwäbischen WaldFee vieles über die landschaftlichen Besonderheiten entlang der Tour zum Beispiel über die Räuber im Schwäbischen Wald, die Bergbaugeschichte oder den einzigartigen Wetzsteinstollen.



Aber natürlich haben sie dabei auch gleich das digitale Angebot getestet und versucht die Rätsel am Juxkopf und am Weztzsteinstollen zu lösen.



Für das Abenteuer WaldFee muss keine kostenpflichtige App heruntergeladen werden - einfach über Handy auf www.abenteuer-waldfee.de anmelden.



Der dreiminütige Bericht soll am Freitag, 11. Dezember in der SWR Landeschau ausgestrahlt werden.

