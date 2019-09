Pressemitteilung BoxID: 768971 (Freizeitzentrum Xanten GmbH)

Ende der Haupt- und Badesaison 2019 im Freizeitzentrum Xanten

Am 15. September endete die Haupt- und am Sonntag, 22. September auch die Badesaison 2019 an der Xantener Nord- und Südsee / Für die Freizeitanlagen und -Häfen des Freizeitzentrums Xanten gelten nun die Öffnungszeiten der Nachsaison

Mit einem zufrieden stellenden Fazit beendete das Freizeitzentrum Xanten die Hauptsaison an der Xantener Nordund Südsee am Sonntag, den 15. September.

Zwar blieben die Besucherzahlen des Naturbades deutlich hinter denen des „Rekord“-Sommers im Vorjahr, doch auch der Sommer 2019 meinte es ‚witterungstechnisch‘ gut. So zogen die Temperaturen am vergangenen Wochenende noch einmal auf Badewetter-Niveau an, weshalb das Naturbad Xantener Südsee am 22. und 23. September auch noch einmal seine Türen öffnete.



Mit insgesamt 82.479 Besuchern wurden die Planzahlen des Naturbades Xantener Südsee für das Jahr 2019 übertroffen. Das Bad ist in den Vorjahren als Teil der Investitionsmaßnahme „Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee“ modernisiert und um attraktive barrierefreie Angebote wie ein neues, geschütztes Schwimmbecken ergänzt worden. Am 7. Juli wurde es neu eröffnet.

Während der Badesaison 2019, die am 1. Juni startete und am 22. September 2019 endete, war das Naturbad Xantener Südsee an 85 Tagen geöffnet. Besucherstärkster Monat war der Juni, auf den allein rund 35.000 Besucher fielen. Auch der stärkste Tag lag am Sonntag, den 30. Juni mit knapp 8.700 Besuchern im Juni. Im September war das Naturbad noch an vier Tagen geöffnet, wurde währenddessen aber nur noch von 529 Gästen aufgesucht.



Öffnungszeiten der Nachsaison

Ab sofort gelten in den Freizeitanlagen an der Xantener Nord- und Südsee die Öffnungszeiten der Nachsaison bis zum 27. Oktober. Im Bootshafen Vynen ist der Bootsverleih freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr geöffnet.



Die Wasserski-Seilbahn Xantener Südsee ist freitags ab 15 Uhr, samstags, sonn- und feiertags ab 12 Uhr geöffnet. Seilbahnbetrieb ist bis zum Einbruch der Dunkelheit.



Im Hafen Xanten sind der Bootsverleih und die Adventuregolf-Anlage montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags, sonnund feiertags von 11 bis 19 Uhr geöffnet.



Das FZX InfoCenter in Xanten-Wardt ist zudem für Auskünfte, Kursanmeldungen, Gruppenbuchungen, Tickets und Tageszulassungen täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet.



Alle Öffnungszeiten sind witterungsabhängig. Informationen zu Wind und Wetter und die aktuellen Öffnungszeiten werden auf der Internetseite des Freizeitzentrums Xanten unter www.f-z-x.de veröffentlicht.





