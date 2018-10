"Wie aus Wolle Obst und Gemüse wird" - Filzen im Freilichtmuseum Beuren

09.10.18

„Wie aus Wolle Obst und Gemüse wird“ ist das Motto einer interessanten Kunsthandwerks-Vorführung am Samstag, den 13. Oktober, zwischen 14 und 17 Uhr im Freilichtmuseum in Beuren. Margrit Feil-Müller aus Reutlingen entführt an dem Tag Museumsgäste in die kunsthandwerkliche Tradition des Filzens. Filz, eine nicht gewebte Textilie, besteht aus Schafwolle und entsteht durch eine spezielle Art der Bearbeitung. Die traditionelle handwerkliche Verarbeitung des Wollvlieses geschieht durch Nassfilzen. Dabei entsteht unter Zuhilfenahme von warmem Wasser und Seife ein Gebilde, dessen Fasern sich gegenseitig durchdringen. Margrit Feil-Müller kreiert mit diesem Ausgangsmaterial und durch unterschiedliche Farbtöne wundervolle kleine „Kunstwerke“, wie beispielsweise Erdbeeren oder Salatköpfe, eben ganz unter dem Motto: „Wie aus Wolle Obst und Gemüse wird“.



Öffentliche Führung und Tierfütterung

Samstags findet zudem um 14 Uhr eine öffentliche Museumsführung für Familien und Einzelgäste statt und um 15 Uhr können Kinder mit Begleitpersonen bei der Fütterung der Museumstiere dabei sein. Die Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich.



Freilichtmuseum Beuren, Museum des Landkreises Esslingen für ländliche Kultur, In den Herbstwiesen, 72660 Beuren, E-Mail: info@freilichtmuseum-beuren.de, Infotelefon 07025 91190-90, Telefax 07025 91190-10, www.freilichtmuseum-beuren.de

(lifePR) (