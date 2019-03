Fraport eröffnet Ausbildungszentrum am Flughafen Ljubljana

Die Fraport AG hat heute am Flughafen Ljubljana (LJU) in Slowenien ein neues Schulungszentrum eröffnet. Hiermit erweitert der Airport-Konzern seine weltweiten Ausbildungskapazitäten in den Bereichen Brandbekämpfung, Notfalldiensten, Krisenmanagement und Bodenabfertigung. Das Investitionsvolumen für das neue Schulungszentrum der im Jahr 2016 gegründeten Fraport Aviation Academy liegt bei 6 Millionen Euro. Es bietet auf knapp 1.500 Quadratmetern Fläche Schulungsräume und Simulatoren. Hinzu kommen Außenbereiche für praktische Schulungen unter Realbedingungen. Das Ausbildungsangebot richtet sich ebenso an die Beschäftigten der rund 30 Flughäfen, an denen Fraport weltweit aktiv ist, wie auch an externe Kunden. Im Laufe des Jahres 2019 bildet Fraport an der Fraport Aviation Acadamy weit über 500 Teilnehmer aus aller Welt aus. „Die Luftfahrtbranche ist mehr denn je auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen, um das starke Wachstum zu bewältigen. Mit unserem neuen Schulungszentrum schlagen wir ein neues Kapitel in der beruflichen Weiterbildung für externe Kunden als auch für unser eigenes Personal auf“, sagte Michael Müller, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor der Fraport AG. Das Team der Fraport Aviation Academy umfasst über 100 Fachleute aus den Reihen des Fraport-Konzerns und der strategischen Partner. In diesen Kreis der beteiligten Partner wurden nun auch Rosenbauer – ein renommierter Hersteller von Feuerlöschgeräten – sowie das Southern California Safety Institute (SCSI) aufgenommen. Das SCSI ist führend bei der Bereitstellung von Dienstleistungen rund um Unfalluntersuchung und Sicherheitsschulungen. Zu den weiteren Partnern gehören das Feuerwehr-Training-Center (FTC) Frankfurt und Fraport Twin Star in Bulgarien. Zu den slowenischen Partnern zählen die Behörde für die Untersuchung von Flugunfällen und Störungen, die Flugschule Adria, die slowenische Luftsicherung, die Fakultät für Organisationswissenschaften der Universität Maribor sowie das slowenische Schulungszentrum für Zivil- und Katastrophenschutz. Thomas Uihlein, Geschäftsführer der Fraport Aviation Academy, über die Ausbildungsvision: „Das langfristige Ziel besteht nicht nur darin, Wissen und Fertigkeiten weiterzugeben, sondern unterschiedliche Luftfahrtbereiche miteinander zu einem integrativen Schulungskonzept zu verknüpfen. Unsere Vision: die Fraport Aviation Academy zur führenden Kompetenzakademie für die globale Luftfahrtbranche zu machen.“ Erfahren Sie mehr über die Fraport Aviation Academy (in EN) unter: http://www.aviation-academy.fraport.com

Fraport AG - Frankfurt Airport Services Worldwide

Die Fraport AG gehört zu den international führenden Unternehmen im Airport-Business und ist an 30 Flughäfen auf vier Kontinenten aktiv. Der Konzern erwirtschaftete in 2017 bei 2,93 Milliarden Euro Umsatz ein Jahresergebnis von rund 360 Millionen Euro. 2018 nutzten insgesamt mehr als 176 Millionen Passagiere die Flughäfen mit einem Fraport-Anteil von mindestens 50 Prozent. "Gute Reise! Wir sorgen dafür" heißt der Claim, dem sich der Flughafenbetreiber in seinem Leitbild verpflichtet hat. Bei allen Dienstleistungen und Services steht der Kunde im Fokus. Dieser Anspruch gilt sowohl an Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz in Frankfurt, als auch weltweit an allen Standorten.



Am Heimatstandort Frankfurt begrüßte Fraport im Jahr 2018 mehr als 69,5 Millionen Passagiere und schlug ein Cargo-Volumen von rund 2,21 Millionen Tonnen um. Im aktuellen Winterflugplan fliegen 89 Airlines von Frankfurt weltweit 266 Destinationen in 101 Ländern an. Die 131 interkontinentalen Destinationen, die im Winter 2018/2019 angeflogen werden, heben die Stellung Frankfurts als bedeutendes internationales Luftverkehrsdrehkreuz hervor. Dadurch steht der Flughafen Frankfurt im Bereich Cargo auf Platz zwei und im Passagierverkehr an vierter Stelle im Ranking der europäischen Airports.



Die Airport-City Frankfurt ist darüber hinaus mit annähernd 81.000 Beschäftigten in etwa 450 Unternehmen die größte lokale Arbeitsstätte in Deutschland und attraktiver Anziehungspunkt für weitere Unternehmen im ökonomisch bedeutsamen Rhein-Main-Gebiet. Durch die Synergie-Effekte des Standorts, die vernetzte Expertise und die intermodale Infrastruktur deckt der Flughafen Frankfurt die steigenden Bedürfnisse der florierenden hessischen und der exportorientierten deutschen Wirtschaft nach optimalen Verbindungen an die globalen Wachstumsmärkte. Damit ist der Flughafen Frankfurt in der Mitte Europas eines der bedeutendsten Luftverkehrsdrehkreuze der Welt und wichtige Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort Deutschland.