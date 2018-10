Varieté und festliche Genüsse - Einstimmung auf die Festtage an Bord der Primus-Linie mit "Weihnachtissimo!"

19.10.18

Die letzten Wochen des Jahres sind angebrochen und an Bord der Primus-Linie bringt sich das Ensemble des diesjährigen Weihnachts-Varietés in Position. Auch dieses Jahr begeistern talentierte Künstler die Gäste der „Weihnachtissimo!“-Vorstellungen. An neun Terminen in der Vorweihnachtszeit genießen Gäste eine unterhaltsame Mischung aus Comedy, Zauberei, Jonglage und vielen weiteren Fertigkeiten. Dazu werden weihnachtliche Köstlichkeiten auf dem Buffet serviert.



Moderiert werden die sieben Abend- und zwei Brunchvorstellungen ab dem 29. November 2018 von Kai Ahnung. Er ist der Meister der misslungenen Zaubertricks und weiß mit seiner unbeholfenen Art das Publikum zu begeistern – auch wenn einige der Witze auf dessen Kosten gehen werden.



Das Berry Blue Trio gestaltet das „Weihnachtissimo!“-Programm auf musikalische Weise. Die drei Herren unterteilen sich in Sänger, Gitarrist und Pianist und liefern eine aufregende Mischung aus der Welt des Jazz – darunter auch Weihnachtslieder.



Hoch her geht es für die Hüte von Vanessa Lee. Sie wirbelt alles durch die Luft, was traditionell auf dem Kopf getragen wird, nämlich Hüte. Damit ist sie so flink, dass die Zuschauer kaum nachkommen. Ob mit Füßen oder Händen – sie ist eine wahre Künstlerin der Jonglage und untermalt ihre Performance zusätzlich mit Tanz.



Deutlich ruhiger geht es bei der Darbietung von Detlef Winterberg zu, er ist gänzlich still. Als Pantomime und Slapstick-Performer braucht er keine Worte, um das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Dabei schafft er es, jede Sekunde neu zu überraschen, getreu seines Mottos „Reden ist Silber, Schweigen ist witziger!“.



Extra aus Mexiko angereist ist der fünfte Artist, Guillermo Leon. Er studierte an der École de Cirque de Bordeaux und an der CODARTS Circus Arts in Rotterdam und beeindruckt mit Jonglage, beeindruckender Akrobatik und als Clown.



Der kulinarische Teil des Abends liegt in der Verantwortung von Maître Sven Steingräber. Gemeinsam mit seinem Team zaubert er in der Schiffskombüse ein weihnachtliches Buffet. Serviert werden unter anderem Lachstatar mit Apfel, Wasabi-Creme und Shiso-Kresse, geschmorte Lammkeule am Buffet tranchiert, Pappardelle aus dem Parmesanlaib sowie gefüllte Bratäpfel mit Mandelsoße.



Tickets sind je nach Termin für 118 bis 125 Euro erhältlich und umfassen neben Empfang und drei Gängen auch eine reichhaltige Auswahl an Softdrinks, Bier und Wein.



Der Brunch kostet 64 Euro für Erwachsene und 29,50 Euro für Kinder. (inkl einem Brunch Buffet, ohne Getränke)



Buchungen zu allen Fahrten sind im Internet unter www.primus-linie.de möglich. Weitere Informationen bezüglich der Menüauswahl bietet die Webseite unter der Rubrik „Gastronomie“.



Über die Primus-Linie

Die Primus-Linie ist das größte und modernste Schifffahrtsunternehmen in Hessen, noch dazu mit einer Tradition, die bis ins Jahr 1880 zurückreicht. Die moderne Flotte mit ihren fünf Schiffen (Nautilus, Wappen von Frankfurt, Maria Sibylla Merian, Johann Wolfgang von Goethe, Wikinger) verkehrt regelmäßig zwischen Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Seligenstadt. Im ganzjährigen Programm finden sich sowohl Kurztrips wie Sightseeingfahrten, „Skylight-Touren“ und „After-Work-Shipping“ als auch Eventfahrten wie z.B. Krimi-Schiff oder die Primus-eigene Varietéproduktion „Weihnachtissimo!“. Das Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main befördert mehr als 200.000 Passagiere pro Jahr und beschäftigt 40 Mitarbeiter in Vollzeit, in der Hauptsaison kommen noch einmal so viele Beschäftigte hinzu.

