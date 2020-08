Pressemitteilung BoxID: 810681 (Frank Böttcher)

Rekordhitze bringt Norddeutschland die längste Hitzewelle seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Acht Tage mit Werten über 30 Grad

Die aktuelle Hitzewelle ist auf Rekordkurs. Bis Donnerstag dieser Woche sind beispielsweise in Hamburg acht Tage in ununterbrochener Folge mit Tageswerten von über 30 Grad zu erwarten. Die aktuelle Liste zeigt die bisher während dieser Hitzewelle in der Hansestadt gemessenen Werte (Hamburg/Fuhlsbüttel).



1. Tag - 06.08.2020 - 31.7 °C

2. Tag - 07.08.2020 - 31.6 °C

3. Tag - 08.08.2020 - 33.3 °C

4. Tag - 09.08.2020 - 31.3 °C

5. Tag - 10.08.2020 - 33.0 °C

6. Tag - 11.08.2020 - 32.1 °C

7. Tag - 12.08.2020 - 31 bis 33°C erwartet

8. Tag - 13.08.2020 - 31 bis 33°C erwartet

9. Tag - 14.08.2020 - 29 bis 31°C erwartet



Damit steht zu erwarten, dass die ununterbrochene Folge so heißer Tagen mindestens einen Tag länger andauert, als die bisher längsten Phasen so hoher Temperaturen. Hamburg erlebt derzeit die stärkste Hitzewelle seit Beginn der Messungen im Jahre 1891. Der alte Rekord für Hamburg liegt bei sieben Tagen aus dem Jahre 1994. Damals gab es vom 22. bis 28. Juli eine Folge von Tagen mit durchgegend Tageshöchstwerten über 30 Grad.



Von den Rekordwerten sind in ähnlcuher Weise viele Regionen in Deutschkand betroffen. In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl der Hitzewellen im Norden Deutschlands - ebenso in ganz Deustchland - deutlich zu genommen. Diese zeigen bei steigender Fallzahl auch eine Neigung zu größerer Länge und höheren Tageshöchstwerten. Aktuelle Ergebnisse zu den Veränderungen stellen führende Wissenschaftler im Rahmen einer Pressekonferenz des ExtremWetterKongresses am 23.09.2020 in Hamburg vor. www.ewk2020.de

