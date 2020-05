Pressemitteilung BoxID: 798157 (FORT FUN GmbH)

FORT FUN Abenteuerland startet in die Saison



Start am 17. Mai für Jahreskartenbesitzer und FORT FUN Club Mitglieder

21. Mai Öffnung für alle Gäste

Einhaltung aller Hygienemaßnahmen

kontrollierter Besuchereinlass für mehr Sicherheit

Tickets nur im Onlineshop erhältlich





Der Freizeitpark FORT FUN Abenteuerland startet am 17. Mai in die Saison. Zunächst für Jahreskartenbesitzer und FORT FUN Club Mitglieder, im Anschluss - pünktlich zu Christi Himmelfahrt am 21. Mai - dann für alle Besucher.



Nach dem verschobenen Saisonbeginn steht das FORT FUN Abenteuerland Team in den Startlöchern für den ersten Eröffnungstag des Jahres am 17. Mai. „Wir freuen uns, an diesem Tag unsere Jahreskartenbesitzer und die Mitglieder aus dem FORT FUN Club bei uns begrüßen zu dürfen und möchten allen Besuchern unseren Dank für ihre Geduld und Treue aussprechen“, erklärt Marketingleiter Dijamant Neziraj. Bereits am 21. Mai öffnet der Park dann für alle anderen Gäste seine frisch renovierten Pforten.



Zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter werden einige Hygienemaßnahmen zu beachten sein. Der Einlass wird über den FORT FUN Onlineshop geregelt. Für einen reibungs- und auch kontaktlosen Ablauf wird den Gästen daher empfohlen die Tickets über den Onlineshop vor ihrem Besuch zu erwerben. „In den nächsten Tagen wird sich dann entscheiden, inwiefern wir unser bereits bestehendes Sicherheitskonzept an die weiteren Vorgaben des Landes NRW anpassen“, erläutert Geschäftsführer Andreas Sievering das Vorgehen. Im Park werden Markierungen und Schilder auf den Mindestabstand hinweisen und Desinfektionsspender aufgestellt. Reinigungs- und Sicherheitsmaßnahmen seitens des Parks werden erhöht und regelmäßig kontrolliert. Das gastronomische Angebot wird der aktuellen Situation angepasst. „Der Start in die Saison wird ein anderer sein als sonst. Aber wir sind überzeugt, ein Parkkonzept entwickelt zu haben, dass unseren Gästen einen unbeschwerten Tag im FORT FUN möglich macht“, erklärt Neziraj.



Weitere Infos über angepasste Öffnungstage & Einlasszeiten, Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen finden Besucher auf der FORT FUN Facebook Seite oder FORTFUN.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (