Das Focke-Museum öffnet am 16. März wieder für Besucherinnen und Besucher. Zwei Bremer*innen konnten so lange aber nicht warten. Stefanie und Michael Furmans sind kurz vor dem Lockdown im Herbst von München nach Bremen gezogen und konnten die Kulturszene noch gar nicht erkunden. Zum Geburtstag seiner Frau sollte sich das ändern. Da Museumsbesuche seit gestern wieder erlaubt sind, fragte das Paar kurzerhand, ob sie nicht das Landesmuseum besuchen könnten. Die Antwort war ein klares „Ja!“. Und so konnten Stefanie und Michael Furmanns heute schon einmal durch die Dauerausstellungen und die aktuelle Sonderausstellung „Medienwelten. 75 Jahre Radio Bremen“ schlendern.



Ab nächsten Dienstag ist das auch wieder für alle Besucher*innen nach vorheriger Anmeldung möglich. Infos zur Anmeldung sind auf der Website zu finden.

