Pressemitteilung BoxID: 758844 (Flughafen Nürnberg GmbH)

Schnell und entspannt abheben: Geschäftsreisende wählen Airport Nürnberg erneut zum besten Flughafen

Eine anhaltend hohe Kundenzufriedenheit verbunden mit einem ebenso hohen Imagewert sind Ausdruck für die große Beliebtheit des Albrecht Dürer Airport Nürnberg bei den Passagieren. Gerade von Businessreisenden werden Alleinstellungsmerkmale wie kurze Wege und hohe Servicequalität geschätzt. Dies drückt sich nun in der erneuten Auszeichnung mit dem Business Traveller Award in der Kategorie „Bester Flughafen für Geschäftsreisende in Deutschland“ aus – zum zwölften Mal in Folge.



Businesskunden aus der Metropolregion Nürnberg bietet der Airport Nürnberg den schnellsten und entspanntesten Start für die Geschäftsreise. Nonstop-Verbindungen in die wichtigsten europäischen Wirtschaftsmetropolen werden ergänzt durch täglich über 30 Zubringerflüge zu neun Drehkreuzen. Damit sind mit nur einem Umsteigestopp 1.000 Ziele weltweit erreichbar.



Angebot, Ausstattung und die hochwertigen Dienstleistungen des Airport Nürnberg geben Anlass für immer neue Auszeichnungen: Neben dem Business Traveller Award (2008-19) errang der Flughafen 2017 und 2018 den begehrten World Routes Marketing Award, die Nennung unter Nürnbergs attraktivsten Arbeitgebern 2019 (Statista), den Mittelfränkischen Website Award (IHK) in der Kategorie „Kundenansprache“ 2018 sowie erst kürzlich den Supplier Award für das beste Cargo Handling in Deutschland. Hinzu kommen diverse weitere Auszeichnungen zufriedener Kunden im operativen Bereich.



Die Business Traveller Awards gehören zu den begehrten Auszeichnungen in der Geschäftsreisewelt. An der aktuellen Umfrage der Zeitschrift Business Traveller nahmen über 1.000 Leser teil. Nürnberg erreichte die Gesamtbewertung „Sehr gut“ und konnte besonders mit seinen kurzen Wegen, der einfachen Orientierung sowie der guten Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln punkten. Die Befragten lobten außerdem die guten Serviceleistungen und die flotte Gepäckabfertigung.



Der Veranstalter Business Traveller kommentierte die Auszeichnung wie folgt: „Fest im Sattel bzw. in der Gunst unserer Leser ist der Albrecht Dürer Airport Nürnberg: Bereits zum zwölften Mal stand der bayerische Regionalflughafen auf dem Siegertreppchen als Bester Flughafen für Gechäftsreisende in Deutschland, mit Spitzenbewertungen bei allen abgefragten Leistungen.“



Der Award wurde bei der feierlichen Preisverleihung am 4. Juli 2019 in Frankfurt übergeben. Geschäftsführer Dr. Michael Hupe dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für deren Einsatz sowie den Partnerunternehmen am Standort, die zu diesem nachhaltigen Erfolg beitrugen, und sieht die Auszeichnung als Ansporn, die Aufenthaltsqualität am Flughafen weiterhin kontinuierlich zu verbessern.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (