Jetzt buchbar: Shopping-Flüge ins weihnachtliche London

01.10.18

Wegen der großen Nachfrage im Vorjahr wird British Airways während der Vorweihnachtszeit erneut Nürnberg mit London verbinden, um Gäste aus England zum Nürnberger Christkindlesmarkt zu bringen. Umgekehrt können die Bewohner der Metropolregion die Verbindung zum Christmas-Shopping in der britischen Hauptstadt nutzen.



Die achtwöchige Flugverbindung nach London-Gatwick (südlich der City gelegen), die am 12. November 2018 startet, ist ab sofort buchbar und auch für Business-Reisende eine interessante Alternative. Bis 6. Januar 2019 wird die Strecke viermal wöchentlich bedient. Darüber hinaus fliegt Ryanair London-Stansted (nördlich der City gelegen) auch im Winter zweimal täglich an.

