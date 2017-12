Eröffnung der neuen Reisewelt mit Attraktionen für die ganze Familie

Nach einjähriger Umbauzeit eröffnet am kommenden Wochenende die neue Reisewelt am Albrecht Dürer Airport Nürnberg: Auf rund 2.000 Quadratmetern stellen Reisebüros auf 19 Counters, teilweise in Inselform, sowie in 17 modernen Büros ihre Angebote vor und beraten Kunden individuell. Bereichert wird die Reisewelt im ersten Obergeschoss der Abflughalle 2 durch eine Filiale der Kaffeehauskette „Coffee Fellows“, die ebenfalls in Kürze öffnet. Blickfang ist eine filigrane Brückenkonstruktion, die die Halle überspannt und die Bereiche verbindet. Am Samstag, 9. Dezember, ist von 10:00 bis 18:00 Uhr ein buntes Unterhaltungsprogramm geplant.



„Nach Inbetriebnahme unserer zentralen Sicherheitskontrollen vor zwei Jahren ist die Eröffnung der Reisewelt ein weiterer Meilenstein, um den Airport Nürnberg noch kundenfreundlicher und attraktiver zu machen. Mit der Reisewelt präsentiert sich der größte zusammenhängende Reisemarkt der Metropolregion Nürnberg“, freut sich Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe.



Die verschiedenen Reisebüros und -veranstalter waren zuvor über das Terminal verteilt. Durch die Zusammenlegung in Abflughalle 2, dem Herzen des Airports, profitieren Reiselustige jetzt von den sehr kurzen Wegen zwischen den einzelnen Anbietern. Die ansprechende, moderne Gestaltung der neuen Büros und Inseln in einem einheitlichen Stil verschafft der Reisewelt ein schlüssiges Ambiente und vermittelt eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Über eine elegante Brückenkonstruktion gelangen Besucher auf die Südseite der Empore, wo eine Cafébar der Kette „Coffee Fellows“ demnächst eine breite Produktauswahl anbietet. Kunden und Mitarbeiter können im stilvollen Ambiente u.a. Kaffeespezialitäten, Shakes, Muffins und frisch zubereitete Bagels genießen. Durch eine Vergrößerung der Fenster wird dieser Bereich des Gebäudes transparenter und lichtdurchflutet.



Am Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 18 Uhr findet anlässlich der Eröffnung der Reisewelt ein bunter Familientag statt. Den Besuchern werden zahlreiche Attraktionen geboten. Über den Tag verteilt laden Vorträge über die Reiseziele Zypern, Israel und La Palma sowie von den Reiseveranstaltern AIDA Cruises und Costa Kreuzfahrten im Mövenpick Konferenzcenter zum Zuhören ein. Gäste können sich hier Inspirationen und Informationen für ihre Reiseplanung holen. Durch das Rahmenprogramm in Abflughalle 2 führt der bekannte Funkhaus-Moderator Fabian van der Weidt und sorgt mit seinen Beiträgen für Urlaubsstimmung. Unterstützt wird er von verschiedenen Tanzgruppen. Abgerundet wird die Eröffnungsparty durch ein großes Gewinnspiel. Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz: Während des ganzen Tages gibt es eine Kinderbetreuung mit Unterhaltungsprogramm.



Tipp zur Anreise: Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern P1 und P2 in der Zeit von 9 bis19 Uhr für max. 5 €. Weitere Infos über Programm, Zeitplan und Anreise auch im Internet unter airport-nuernberg.de/reisewelt.



Nah und mit direktem U-Bahnanschluss schnell erreichbar, kurze Wege ins Terminal und zu den über 8.000



Parkplätzen sowie ausgezeichneter persönlicher Service – das macht den Airport Nürnberg zum beliebtesten Flughafen Deutschlands (Business Traveller Award Winner 2008 - 2017). Mit jährlich rund 4 Millionen Passagieren, über 60 Nonstop-Verbindungen zu vielen Zielen in Europa und Nordafrika und Anschlussflügen zu weltweit über 300 weiteren Zielen ist der Airport seit über 60 Jahren das Tor zur Welt für die Metropolregion Nürnberg. Die zentrale Sicherheitskontrolle direkt zwischen Abflughallen 1 und 2 garantiert den kürzest möglichen Weg zum Flugzeug. Der Flughafen trägt den Namen von Nürnbergs berühmtestem Sohn: Albrecht Dürer (1471-1528) war Reisender, Pionier, Visionär und Trendsetter. Er war gleichzeitig heimatverbunden und weltoffen. Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg ist der internationale Flughafen der Metropolregion Nürnberg und gehört zu den Top 10 der großen deutschen Verkehrsflughäfen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren