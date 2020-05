Pressemitteilung BoxID: 799166 (Flughafen Hannover Langenhagen GmbH)

Hannover Airport: Lufthansa nimmt Flüge ab HAJ wieder auf. Verbindungen nach München und Frankfurt sind buchbar

Das sind gute Nachrichten! Ab dem 18. Mai wird die Lufthansa eine tägliche Verbindung (bis auf samstags) von Hannover nach München wiederaufnehmen.



Ab dem 1. Juni werden dann auch zwei tägliche Flüge nach Frankfurt wieder in den Flugplan aufgenommen.



Erste Anschlussflüge ins europäische Ausland sind ebenfalls über die Homepage der Airline www.lufthansa.com und in den gängigen Reservierungssystemen buchbar.



Der Hannover Airport hat für die Passagiere und Besucher des HAJ einen umfangreichen Infektionsschutz und sichtbare Informationen und Verhaltensregeln vorbereitet. Wichtig: Beim Betreten der Terminals besteht eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.



„Mit den getroffenen Maßnahmen halten wir das Infektionsrisiko so gering wie möglich. Unsere Fluggäste können sicher reisen,“ sagt Flughafen-Geschäftsführer Dr. Raoul Hille.



Bereits in dieser Woche wurde vom Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht die grundsätzliche Quarantänepflicht für aus dem Ausland Einreisende außer Vollzug gesetzt. Weitere Erleichterungen zum Reisen werden erwartet.

