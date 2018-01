Hannover Airport: 5,87 Millionen Fluggäste im Jahr 2017

Der Flughafen Hannover beendet das Verkehrsjahr 2017 mit einem Rekord. 5,87 Millionen Fluggäste sind im vergangenen Jahr am Hannover Airport geflogen. Das ist ein Wachstum von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (5,4 Millionen Fluggäste).



Flughafengeschäftsführer Dr. Raoul Hille: „Die Vielzahl von Airlines mit Zielen in viele attraktive Urlaubsgebiete und wichtige Businessstrecken haben die Fluggastzahlen deutlich belebt. Auch das große Low-Cost-Angebot wirkt sich positiv auf den Verkehr aus,“ so Dr. Hille weiter.



Beliebtestes Ziel im Jahr 2017 war Mallorca mit über 550.000 Passagieren. Auf den weiteren Plätzen folgen die Verbindungen nach München (543.000) und Antalya (435.000).



Der Rekord hat sich bereits im Sommer abgezeichnet. Seit April gab es am Hannover Airport jeden Monat ein Passagierwachstum im zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Hannover Langenhagen GmbH

