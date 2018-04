Mit Braathens nach Växjö

Ab sofort verbindet Braathens Regional Airlines Berlin-Tegel zweimal wöchentlich mit dem Flughafen Växjö-Småland. Jeweils freitags und sonntags fliegt die Airline diesen Sommer nach Südschweden. Zum Einsatz kommen Maschinen des Typs ATR 72-600, der Flug dauert rund eineinhalb Stunden.



Von Michel aus Lönneberga bis Pippi Langstrumpf



Ganz im Süden Schwedens liegt Växjö in Småland. Die alte Residenzstadt ist eine der grünsten Städte des Landes. An zwei Seen gelegen, zieht Växjö viele Naturliebhaber und Wassersportler an. In der Universitätsstadt befinden sich zahlreiche Museen, darunter das Schwedische Glasmuseum oder das Utvandrarnas Hus, das sich mit der Schwedischen Auswanderung im 19. Jahrhundert auseinandersetzt. Während Växjö selber eher unbekannt ist, gelangte die Provinz Småland zu großer Berühmtheit. Die Region wurde durch die Kinderbuchautorin Astrid Lindgren weltbekannt. Michel aus Lönneberga, Pippi Langstrumpf oder Karlsson vom Dach – die Geschichten begeistern nach wie vor weltweit Kinder. Dreh- und Angelpunkt der Erzählungen ist die Stadt Vimmerby, die Geburtsstadt Lindgrens. Die charmante Kleinstadt, die knapp zwei Autostunden nordöstlich von Växjö liegt, lockt mit einem Astrid-Lindgren-Themenpark sowie zahlreichen Attraktionen für die ganze Familie.



Natur erleben



Småland begeistert mit einer landschaftlichen Vielfalt. Das regionaleTourismusbüro Visit Småland beschreibt die Region auch als „Himmelreich für Outdoor-Fans“. Eine abwechslungsreiche Küste mit einem Schärengarten, rund 5.000 Seen und dem Store Mosse Nationalpark laden zum Schwimmen, Wandern und Kanufahren ein.



Braathens Regional Airlines



Braathens Regional Airlines, kurz BRA, ist eine der führenden Fluggesellschaften für schwedische Inlandsflüge. Sie fliegt insgesamt 17 Ziele in Schweden an. BRA befördert jährlich mehr als 2,2 Millionen Passagiere und wurde 2016 und 2017 als schwedische Fluggesellschaft mit den zufriedensten Passagieren ausgezeichnet.

