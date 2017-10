fischerAppelt heuert Digital-Team von airberlin an und gründet Agentur für Performance Marketing

Die Hamburger Agenturgruppe fischerAppelt erweitert ihr Leistungsportfolio um digitale Spezialdisziplinen und verpflichtet Teile des E-Commerce-Teams von airberlin. Als Geschäftsführer kommt airberlin-Manager Pascal Volz an Bord.



Zum 1. Januar 2018 wechseln Teile des E-Commerce-Teams von airberlin zum Berliner Standort von fischerAppelt, darunter auch Pascal Volz, zuletzt Vice President E-Commerce & Online Sales bei airberlin. Vorausgegangen war ein öffentlicher Bewerbungsprozess des Teams mit einer viralen Kampagne – fischerAppelt hatte im gleichen Modus mit einer eigenen Mircrosite geantwortet und sich am Ende gegen zahlreiche Mitbewerber durchgesetzt. Das Resultat ist die neue Performance-Marketing-Einheit fischerAppelt, performance, die bestehende und neue Kunden mit innovativen Digital-Lösungen begeistern soll. Die Geschäftsführung übernimmt eine Doppelspitze aus Pascal Volz und fischerAppelt-Digitalvorständin Franziska von Lewinski. Florian Brill, zuletzt Assistent des Vorstands bei fischerAppelt, verantwortet als Director Client Services das Kundengeschäft und ist für den Aufbau des Bereichs Media Distribution zuständig.



Franziska von Lewinski: „Von unseren Kunden vernehmen wir zunehmend den Wunsch nach ganzheitlichen Lösungen im digitalen Marketing – dabei geht es vor allem um die Verzahnung von Branding und Sales. Das E-Commerce-Team von airberlin gepaart mit der Content-Expertise von fischerAppelt ist eine kraftvolle Verbindung, die am Markt einzigartig ist.”



„Mit Pascal Volz konnten wir einen der profiliertesten Köpfe der Branche für die Gründung unserer neuen Performance-Marketing-Einheit gewinnen. Ich freue mich sehr, dass wir so das Angebot für unsere Kunden signifikant weiterdrehen können“, sagt Bernhard Fischer-Appelt, Co-Gründer und Vorstand der fischerAppelt AG.



fischerAppelt baut damit das wachsende Digitalressort weiter aus. Mit den Spezialdisziplinen SEO, SEA, Social Advertising, Performance Marketing, E-Mail-Marketing, Data Intelligence und Media Distribution fügt die Agenturgruppe wichtige Bausteine zu ihrem integrierten Angebotsspektrum hinzu. Die neu formierte Unit bietet so die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten zur Traffic- und Conversion-Generierung sowie zur Realisierung crossmedialer Attributionslösungen. Hier setzt fischerAppelt, performance nicht auf bestehende Angebote auf, sondern entwickelt eigene Attributionsmodelle mit proprietärer Technologie.



Ein weiterer Beratungsschwerpunkt der neuen Einheit soll darüber hinaus in der kanalübergreifenden Distribution von Content mit innovativen und aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten liegen. In diesem Bereich profitiert fischerAppelt vor allem vom tiefgreifenden Ad-Tech-Verständnis des erfahrenen Teams und dessen Media-Expertise.



Der promovierte Betriebswirt Pascal Volz (39) blickt auf über dreizehn Jahre Erfahrung im Bereich E-Commerce und Performance Marketing zurück. Als Vice President E-Commerce & Online Sales von airberlin hat Volz den globalen E-Commerce-Umsatz des Konzerns verantwortet und das Team mit den Fachbereichen Online Marketing, Product und Web Development geführt. Vor seiner Zeit bei airberlin war er bei diversen Unternehmen in digitaler Führungsverantwortung, unter anderem als Director Performance Marketing beim Hotelportal HRS sowie als Head of SEO bei Unister.





fischerAppelt AG

Begonnen als Agentur für Public Relations, ist die fischerAppelt AG heute eine Gruppe aus neun Content-Agenturen und Spezialeinheiten, die alle Disziplinen des Content Marketing und der Content-Kreation anbietet. In immer neuen Projektkonstellationen entwickeln wir herausragende PR und Marketingkommunikation. Zum Klicken, zum Liken, zum Sharen, zum Kaufen. Unsere Kunden ins Gespräch zu bringen, ist seit 30 Jahren unser Antrieb. Diese Leidenschaft teilen heute rund 450 Mitarbeiter der Kern-Disziplinen Public Relations, Bewegtbild und Digitales Marketing an neun Standorten in Deutschland, Katar und den USA.

