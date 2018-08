43. Toronto International Film Festival: Bereits sieben filmstiftungsgeförderte Produktionen sind auf das größte Filmfestival Nordamerikas eingeladen

Gala Presentations: „High Life“ von Claire Denis

Platform: „Der Unschuldige“ von Simon Jaquemet und „Rojo“ von Benjamin Naishtat

Contemporary World Cinema: „Das schönste Paar“ von Sven Taddicken

In weiteren Reihen: „In my Room“ von Ulrich Köhler, „Styx“ von Wolfgang Fischer, „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck

Großaufgebot aus NRW: Bereits sieben filmstiftungsgeförderte Produktionen sind zum 43. Toronto International Film Festival (tiff) eingeladen, darunter vier als Weltpremiere. Die ersten Filmtitel wurden heute veröffentlicht, weitere Bekanntgaben stehen aus. Benannt wurden bereits folgende Produktionen mit NRW-Förderung:



„High Life“ von Claire Denis feiert Weltpremiere bei den Gala Presentations, in der Reihe Platform sind „Der Unschuldige“ von Simon Jaquemet sowie „Rojo“ von Benjamin Naishtat als Weltpremiere zu sehen. Sven Taddickens Drama „Das schönste Paar“ wird als Weltpremiere in der Reihe Contemporary World Cinema gezeigt, in der auch „Styx“ von Wolfgang Fischer laufen wird. Florian Henckel von Donnersmarck ist mit seinem Film „Werk ohne Autor” bei den Special Presentations vertreten, und „In my Room“ von Ulrich Köhler wird in der Sektion Wavelengths gezeigt. Das Toronto International Film Festival findet in diesem Jahr vom 6. bis 16. September statt.



„Sieben hochkarätige Filme, die mit Unterstützung der Filmstiftung NRW entstanden sind, und gleich vier davon als Weltpremiere: Glückwunsch an die Teams zu diesem Erfolg beim wichtigsten Filmfestival Nordamerikas!“, so Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW. „Von Science Fiction über Drama bis Thriller stellen sich hier Produktionen mit einer großen Bandbreite einem Weltpublikum vor. Die wachsende Strahlkraft des Festivals gibt den Filmen große Aufmerksamkeit, und das Festival ist nicht selten der Kick-off für die danach startende Oscar-Kampagne der Filme. Wir freuen uns auf das vollständige Programm und weitere Filme, vor allem aber wünschen wir den Filmemacherinnen und Filmemachern ein erfolgreiches Festival!“



Die bisher veröffentlichten filmstiftungsgeförderten Filme beim Toronto International Film Festival:



Gala Presentations



„High Life“ (Weltpremiere)



Der Dreh zum neuen Film von Claire Denis (Buch und Regie) fand fast vollständig in den Kölner Medienparks NRW Studios statt. Die Hauptrollen spielen Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth, Lars Eidinger und Jessie Ross in ihrer ersten Kinorolle. „High Life“ ist eine Produktion der Kölner Pandora Filmproduktion und Alcatraz Films (FR), The Apocalypse Company (UK), Madants (PL) mit Andrew Lauren Productions (USA), in Koproduktion mit Arte France Cinema, ZDF/Arte in Zusammenarbeit mit Canal+ und Ciné+. Die Filmstiftung NRW förderte die Projektentwicklung und Produktion mit 1,25 Mio. Euro, weitere Förderer sind DFFF, MBB, FFA sowie CNC, British Film Institute und Polish Film Institute. Pandora Film Verleih bringt den Film in die Kinos, der Weltvertrieb liegt bei Wild Bunch. Zum Inhalt: In den Tiefen des Weltalls. Jenseits unseres Sonnensystems. Monte und seine Tochter Willow leben zusammen an Bord eines Raumschiffs. Sie sind die einzigen Überlebenden einer Crew aus verurteilten Schwerverbrechern, die sich mit dieser Mission ohne Rückkehr von ihren Strafen freikauften. In völliger Isolation nähern sich Vater und Tochter dem Ziel ihrer Reise – einem schwarzen Loch, in dem weder Zeit noch Raum existieren. „High Life“ läuft Ende September im Wettbewerb des San Sebastián Film Festival.



Platform



„Der Unschuldige“ (Weltpremiere)

Simon Jaquemet (Buch und Regie) erzählt die Geschichte von Ruth. Als nach 20 Jahren Gefängnis ihr ehemaliger Verlobter wieder auf freiem Fuß ist, ist Ruths Leben zerrissen zwischen dem Wunsch, ihr streng christliches Familienleben aufrecht zu erhalten, und der bedrohlichen Anziehung zu diesem Mann. Den Mord, für den er eingesessen hat, hat er nie gestanden. In den Hauptrollen sind Judith Hofmann, Christian Kaiser und Thomas Schüpbach zu sehen. „Der Unschuldige“ ist eine Produktion von 8horses (CHE) in Koproduktion mit der Kölner augenschein Filmproduktion unter Beteiligung von ZDF und Arte. Die Filmstiftung NRW förderte die Produktion mit 250.000 Euro. Den Verleih übernimmt FilmKinoText. „Der Unschuldige“ läuft ebenfalls Ende September im Wettbewerb des San Sebastián Film Festival.



„Rojo“ (Weltpremiere)

Benjamin Naishtat schrieb das Buch und führte Regie bei „Rojo“, einer Produktion von Pucará Cine (ARG) in Koproduktion mit der Kölner Sutor Kolonko, Desvia (BR), Ecce Films (FR), Viking Film (NL) und Bord Cadre (CH). Die Filmstiftung förderte mit 35.000 Euro, weitere Unterstützung kam vom World Cinema Fund, INCAA, IBERMEDIA, CNC, NL Film Fund und Hubert Bals Fund. Den Weltvertrieb übernimmt Luxbox. Zum Inhalt: Argentinien, 1975. Dr. Claudio Mora, ein aufrechter Anwalt in der Provinz, wird nach einem Restaurantbesuch mit seiner Frau von einem Fremden attackiert, der sich kurz darauf mit der eigenen Waffe in den Kopf schießt. Nach einer schicksalhaften Entscheidung lässt Mora den lebensgefährlich verletzten Mann in der nahegelegenen Wüste zurück. Während seine Tat ihn einzuholen droht und die Schuld beginnt ihn aufzufressen, entdeckt er unter der gemütlichen Oberfläche der Provinzgesellschaft eine Welt voller Betrug, Korruption und Gewalt. Die Hauptrollen spielen Dario Grandinetti, Andrea Frigerio und Alfredo Castro.



Contemporary World Cinema



„Das schönste Paar“ (Weltpremiere)



In „Das schönste Paar“ von Regisseur und Drehbuchautor Sven Taddicken verbringt das junge Lehrerpaar Malte und Liv einen gemeinsamen Sommerurlaub auf einer Mittelmeerinsel. Der Urlaub wird von einem Überfall durch drei unbekannte Jugendliche gestört, der in der Vergewaltigung Livs sein tragisches Ende findet. Zwei Jahre später beweist das Paar im Umgang mit dem traumatischen Erlebnis eine erstaunliche Stärke. Als Malte zufällig einem der Täter wieder begegnet, nimmt er, von Rache getrieben, die Verfolgung auf. Es kommt zur Konfrontation und damit auch zu einer Zerreißrobe zwischen Malte und Liv. In den Hauptrollen sind Luise Heyer und Maximilian Brückner zu sehen, weitere Darsteller sind u.a. Leonard Kunz und Jasna Fritzi Bauer. Die Filmstiftung NRW förderte die Produktion von One Two Films in Koproduktion mit Arsam International (F) mit 300.000 Euro. Weitere Mittel kamen vom MBB und der FFA, das BKM förderte das Drehbuch. WDR und ARTE sind Partner für die TV-Auswertung. Zorro wird den Film in die deutschen Kinos bringen, der Weltvertrieb liegt bei Beta Cinema.



„Styx“



Rike, eine 40-jährige Ärztin aus Europa, verkörpert in ihrer Disposition eine typisch westliche Vorstellung von Glück und Erfolg. Sie ist gebildet, selbstbewusst, zielstrebig und engagiert. Wir erleben Rike, wie sie in Köln als Notärztin ihren Alltag bestreitet, bevor sie ihren Urlaub in Gibraltar antritt. Dort sticht sie alleine mit ihrem Segelboot in See. Ziel ist die Atlantikinsel Ascension Island. Ihr Urlaub ist jäh beendet, als sie sich nach einem Sturm mitten auf hoher See in unmittelbarer Nachbarschaft eines überladenen, havarierten Fischerbootes wiederfindet. Rund hundert Menschen drohen zu ertrinken. Rike folgt zunächst der gängigen Rettungskette und fordert per Funk Unterstützung an. Als ihre Hilfsgesuche unbeantwortet bleiben, die Zeit drängt und sich eine Rettung durch Dritte als unwahrscheinlich herausstellt, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung. In den Hauptrollen spielen Susanne Wolff und Gedion Wekesa Oduor. „Styx“ (Buch und Regie: Wolfgang Fischer; Koautorin: Ika Künzel) ist eine Produktion der Schiwago Film in Koproduktion mit der Wiener Amour Fou Filmproduktion unter Senderbeteiligung von WDR und Arte G.E.I.E.. Den Verleih übernimmt Zorro Film, der Weltvertrieb liegt bei Beta Cinema. Die Filmstiftung NRW förderte das mehrfach ausgezeichnete Projekt mit 500.000 Euro, weitere Förderer sind Eurimages, Österreichisches Filminstitut, DFFF, BKM, MBB sowie FFA. „Styx“ hatte bei der diesjährigen Berlinale als Weltpremiere die Reihe Panorama Special eröffnet.



Special Presentations



„Werk ohne Autor“Florian Henckel von Donnersmarck schrieb das Drehbuch und führte Regie. In den Hauptrollen spielen Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl und Ina Weisse. Der Film ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Film mit Pergamon Film unter Senderbeteiligung von ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk. Wiedemann & Berg haben auch schon beim Oscar-prämierten Werk „Das Leben der Anderen“ mit Florian Henckel von Donnersmarck zusammengearbeitet. Walt Disney Studios Motion Pictures Germany zeichnet für den Verleih verantwortlich und Beta Cinema übernimmt den Weltvertrieb. Die Filmstiftung NRW unterstützt die Produktion mit 400.000 Euro. Weitere Fördermittel kommen vom MBB, FFA, FFF Bayern, MDM und DFFF. Zum Inhalt: Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt das Drama über drei Epochen deutscher Geschichte von dem dramatischen Leben des Künstlers Kurt (Tom Schilling), seiner leidenschaftlichen Liebe zu Elisabeth (Paula Beer) und dem folgenschweren Verhältnis zu seinem undurchsichtigen Schwiegervater Professor Seeband (Sebastian Koch), dessen wahre Schuld an den verhängnisvollen Ereignissen in Kurts Leben letztlich in seiner Kunst und seinen Bildern ans Licht kommt. „Werk ohne Autor“ feiert seine Weltpremiere beim anstehenden 75. Internationalen Film Festival Venedig.



Wavelengths



„In my Room“



Der Film von Ulrich Köhler (Buch und Regie) erzählt die Geschichte von Armin, der langsam zu alt wird für das Nachtleben und die Frauen, die er mag. Er ist nicht glücklich mit seinem Leben, kann sich aber kein anderes vorstellen. Als er eines Morgens aufwacht, ist es totenstill: Die Welt sieht aus wie immer, aber die Menschheit ist verschwunden. In den Hauptrollen spielen Hans Löw und Elena Radonicich, in weiteren Rollen sind Michael Wittenborn, Emma Bading, Kathrin Resetarits und Ruth Bickelhaupt zu sehen Ein Großteil der Dreharbeiten fand in NRW statt, u.a. im Kreis Lippe und Vlotho. Der Film ist eine Produktion der Kölner Pandora Film Produktion in Koproduktion mit Echo Film (IT), Komplizen Film und mit Senderbeteiligung von WDR und ARTE. Die Filmstiftung förderte die Produktion mit 695.000 Euro, weitere Unterstützung kam vom DFFF, FFA, BKM, MBB, HessenFilm und Medien, IDM Südtirol und MiBACT. Den Weltvertrieb übernimmt die Kölner The Match Factory, in Deutschland wird der Pandora Filmverleih „In my Room“ in die Kinos bringen. Der Film feierte seine Weltpremiere beim Internationalen Filmfestival Cannes.



Über das Festival



Das 1976 gegründete Toronto International Film Festival ist mit rund einer halben Million Besuchern eines der weltweit publikumsstärksten Filmfestivals und gilt als Barometer für die jeweils kommende Oscar-Verleihung.



Weitere Informationen zum Festival: www.tiff.net

