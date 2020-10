Dynamische Zeiten bedürfen den Mut zur Transformation: Raumwelten, bislang als hybride Veranstaltung geplant, wird nun Online Only stattfinden - und damit noch umfangreicher und intensiver als bisher online geplant. Das Motto „Raumwelten 20 2 0 2.0 – Please Install New Spatial System Now!“, bei dem unter anderem diskutiert wird, wie Kommunikation im Raum und Architektur in einer (post-) pandemischen Zeit funktioniert, bleibt aktueller denn je! Nationale und internationale Referent*innen diskutieren im digitalen Raum die Frage, wie Szenografie, Architektur, Stadtplanung und digitale Medien kreativ mit dem dystopischen Jahr 2020 umgehen und ob sich die These „dass nichts so sein wird wie vorher“ wirklich bewahrheitet. Das Programm der Raumwelten Konferenz findet im Live-Stream vom 18. bis 20. November 2020 statt. Die Online Plattform startet bereits ab dem 13. November 2020. Auf Video on Demand und Mediathek-Inhalte können Teilnehmer*innen bis zum 29. November 2020 zugreifen.



Die Entscheidung, dass Raumwelten zu einer digitalen Veranstaltung transferiert wird und nicht mehr vor Ort stattfinden kann, stützt sich auf die ab 2. November 2020 geltenden Corona-Richtlinien der Bundesregierung zur Einschränkung der Corona-Pandemie. Für uns als Veranstalter hat der Gesundheitsschutz unserer Belegschaft, der Speaker, Partner*innen und Teilnehmer*innen, die uns bei der Durchführung unserer Veranstaltungen unterstützen, oberste Priorität!



Mehr digitales Programm fürs Online-Ticket



„Die Planung Raumwelten hybrid stattfinden zu lassen, hat uns die Transformation zu einer reinen Online-Veranstaltung erleichtert. Dennoch ist die kurzfristige Rekonzeption und Umplanung mit viel Flexibilität und Engagement verbunden. Wir freuen uns daher sehr, ein so umfassendes und hochkarätiges Programm mit über 50 renommierten Speakern für unser Fachpublikum und allen Interessierten anbieten zu können“, so Ulrich Wegenast, Künstlerischer Geschäftsführer der Film- und Medienfestival gGmbH.



Raumwelten Teilnehmer*innen werden von einem umfangreicheren und erweiterten Programm online profitieren. Alle Konferenz-Panels und Lectures werden online gestreamt und im Anschluss teilweise in der Mediathek abrufbar sein. Workshops wie die „ABC der Szenografie“ und die Formate „Raumwelten New Business“ und „Raumwelten Digital“ werden in gesonderten Formaten online zugänglich sein. Zusätzlich werden Online-Ticketinhaber*innen nun auch die Opening Lecture mit dem Künstler Daan Roosegaarde (Rotterdam) und die Special Lecture mit Architekt Mitchell Joachim (Terreform ONE, NYC) und Fabienne Hoelzel, Professorin für Entwerfen und Städtebau an der Kunstakademie Stuttgart, im Live-Stream sehen können. Architekturfilme im Programm Raumwelten Kino können nun online angesehen werden. Das Ticket für das Gesamtprogramm gibt es für 63 € im Ticketshop.



Digitales Get Together in der 3D Multiuser Plattform



Die von Lightshape neu entwickelte „3D Multiuser Plattform – das digitale Get Together“ von Raumwelten wird online an Bedeutung gewinnen. Die digitale Plattform ermöglicht es Teilnehmer*innen miteinander zu sprechen und zu networken. Sie ermöglicht es den Spirit des realen Get-Togethers in die virtuelle Realität zu transferieren. So können sich User im digitalisierten Innenhof des Kunstzentrums Karlskaserne frei bewegen, aufeinander zugehen und mit nahestehenden Personen über ihr Mikro sprechen. Außerdem wird der beliebte Raumwelten Pavillon Lichtwolke als digitales Objekt in dieser interaktiven 3D-Welt erneut „aufgebaut“.



Raumwelten Public mit Familientag und Ambient Lab Festival ebenfalls digital



„Uns ist es wichtig, der Bevölkerung in dieser Zeit auch digitale Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. Sei es für Kinder und Teenager mit inspirierenden Architektur- und Digital-Workshops, mit einem einmaligen Filmprogramm oder gestreamten Musikgenuss beim Ambient Lab Festival“, so Dieter Krauß, Kaufmännischer Geschäftsführer der Film- und Medienfestival gGmbH.



Raumwelten Public, das Programm für die breite Öffentlichkeit, das zu Großteilen kostenfrei zugänglich ist, wird je nach Möglichkeit online umgesetzt: Der Familientag mit Workshops, ein Filmprogramm des ITFS 2020 für Kinder werden ebenso online abrufbar sein, wie ein Stream des Ambient Lab Festivals mit elektronischer Musik.





