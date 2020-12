Die Marke Jeep® und die LEGO Group enthüllen den ersten Jeep Wrangler von LEGO® Technic™

Erstmals bietet LEGO® Technic™ ein Modell von Jeep® an. Zum 80. Jubiläum des Originals aller Geländewagen kommt am 01. Januar 2021 der neue LEGO Technic Jeep Wrangler Rubicon auf den Markt.



Das neue Modell dieses fähigen Geländewagens wird LEGO-Fans jeden Alters mit seinem leistungsstarken 4x4-System, den robusten Reifen, den umklappbaren Rücksitzen und dem klassischen Seven Slot Kühlergrill ein aufregendes Bau-Erlebnis bieten.



Der funktionsreiche Bausatz enthält 665 Teile und ist zusammengebaut fertig für echte Offroad-Abenteuer. Dank einer per griffsicherem Zahnrad bedienbaren Lenkung, einer Achskonstruktion mit extremer Verschränkungsfähigkeit und einer funktionalen Seilwinde meistert der LEGO Technic Jeep Wrangler Rubicon fast jedes Hindernis.



Der LEGO Technic Jeep Wrangler ist sowohl für Jeep- als auch für LEGO-Fans ab neun Jahren gedacht. Er wird vom 1. Januar 2021 an bei LEGO.com, in LEGO Stores und bei Einzelhändlern weltweit zum Preis von 49,99 Euro (UPE des Herstellers) erhältlich sein.



"Der Jeep Wrangler ist eine Ikone in der Off-Road-Welt", sagte Lars Thygesen, Designer bei LEGO Technic. "Besonders der Rubicon hat viele der ikonischen Details, die von 4x4-Fans auf der ganzen Welt geliebt werden. Deshalb war es mir wichtig, so viele der authentischen Merkmale des echten Fahrzeugs in die LEGO Technic Nachbildung zu packen. Ich hoffe, dass LEGO-Fans und Auto-Liebhaber alle Aspekte genießen, einschließlich der Achs-Aufhängung, der Seilwinde und des Open-Air-Designs, die wir zusammen mit dem Jeep-Team umgesetzt haben.“



"Fragen Sie einen Jeep Wrangler-Besitzer, und er wird Ihnen sagen, dass sein Fahrzeug eine größere Version dieses neuen LEGO-Sets ist", sagte Mark Allen, Leiter Jeep Design bei Fiat Chrysler Automobiles (FCA). "Dieser Jeep Wrangler erlaubt es, ihn – genau wie das Original – auseinanderzunehmen, das Verdeck abzunehmen, die Türen abzunehmen, ihn neu zu konfigurieren und ihn dann wieder zusammenzusetzen. Der LEGO Technic Jeep Wrangler soll auch dazu beitragen, zukünftige Automobil-Konstrukteure und -Designer für die Marke Jeep zu begeistern".



Die LEGO Group



Die LEGO Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Konstrukteure von morgen mit der Kraft des Spiels zu inspirieren und zu entwickeln. Das LEGO System mit seinem Fundament aus LEGO Steinen ermöglicht es Kindern und Fans, alles zu bauen und umzubauen, was sie sich vorstellen können.



Die LEGO Group wurde 1932 in Billund, Dänemark, von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Ihr Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was "Gut spielen" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Group ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden heute in mehr als 130 Ländern verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.LEGO.com.



Die Marke Jeep®



Mit fast 80 Jahren legendärer Tradition bietet Jeep authentische SUV und Geländewagen mit klassenbesten Fähigkeiten, Qualität und Vielseitigkeit für alle Menschen, die außergewöhnliche Reisen suchen. Jeep ist eine offene Einladung, das Leben zu genießen, mit einem kompletten Angebot an Fahrzeugen, die Ihren Besitzern die Sicherheit vermitteln, sich jede Reise zuzutrauen.



Das Jeep-Produktangebot umfasst in Deutschland die Modelle Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler und Wrangler Unlimited. Für die Modelle in Märkten außerhalb der U.S.A. sind je nach Modell und Markt Links- und Rechtslenker-Versionen sowie Benzin- und Dieselmotoren sowie Plug-in-Hybrid-Antriebe erhältlich. Jeep ist Teil des Markenportfolios des globalen Automobilherstellers Fiat Chrysler Automobiles.



